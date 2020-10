De nombreux bretons ont (déjà !) rallumé le chauffage

"On a rallumé le chauffage il y a quatre jours, à cause de l'humidité", lance Danielle, une briochine en balade avec son mari sur le port du Légué à Saint-Brieuc. Les températures minimales sont comprises entre 12 et 14 degrés en moyenne dans le secteur cette semaine. "C'est surtout le soir qu'on a besoin d'un peu de chauffage".

ECOUTEZ On a déjà rallumé les chaudières dans les Côtes d'Armor Copier

Et ce couple est loin d'être un cas isolé. Les standards des chauffagistes sont submergés d'appels en ce moment.

C'est le gros rush ! Les premiers clients ont rallumé leurs chaudières il y a une quinzaine de jours déjà, affirme David Morice.

Entre les entretiens et les pannes, ce technicien en maintenance de chaudières chez Gaz Assistance Service à Saint-Brieuc ne chôme pas en ce moment ! "Généralement, les gens remettent le chauffage plus tard, autour du 15 octobre, mais cette année il a fait froid plus tôt et il y a eu la tempête du week-end dernier".

Si vous n'avez pas encore rallumer votre chaudière, David Morice vous conseille de ne pas trop attendre. "Les personnes qui tentent de faire des économies vont repousser un peu le redémarrage de la chaudière", explique le chauffagiste. "Nous invitons nos clients à anticiper pour pouvoir identifier les pannes liées au redémarrage et pour lisser les dépannages".

Une panne de chaudière un dimanche quand il fait froid et que le dépanneur n'est pas joignable, ce n'est jamais très agréable...