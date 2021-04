De nombreux fidèles ont célébré la messe de Pâques à la Basilique Notre Dame de Nice

C'est dans un contexte très particulier de crise sanitaire, que les messes de Pâques ont pu se tenir cette année. Les jauges ont été réduites, comme à la Basilique Notre Dame de l'Assomption. Sur la journée du dimanche 4 avril, trois offices étaient prévus. Devant les portes, face à l'avenue Jean-Médecin, les policiers municipaux assurent la sécurité des fidèles. Les croyants sont venus nombreux cette année. À l'intérieur, seuls les membres d'une famille peuvent rester côte à côte, les autres respectent la distanciation sociale.

Messe de Pâques Basilique Notre Dame de l'Assomption Nice - Lucile Auconie

La messe du matin est célébrée par le Père Thierry Dassé. Il a d'ailleurs un mot à la fin de l'office pour les autorités de la ville, il s'adresse aux fidèles : "n’hésitez pas à remercier les policiers à la sortie, ils font un travail plus que nécessaire".

Dans quelques jours cela fera six mois que la Basilique Notre Dame de l'Assomption de Nice a été attaquée lors de l'attentat du 29 octobre 2020. Forcément, toutes les personnes ayant assisté à la messe de Pâques ont eu une pensée pour les victimes, Simone et Nadine, deux fidèles, et Vincent, le sacristain.

Messe de Pâques à Nice - Lucile Auconie

Selon le Père Thierry Dassé "ce qui est important, c'est d’observer qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans cette église. C'est le signe de la vie . Malgré ce qu'il s'est passé, je pense qu'aujourd'hui, on prouve que l'on a vaincu la peur. Moi j'ai ressenti ça aujourd'hui. On peut tout à fait comprendre les appréhensions depuis les attentats, mais je le vois, _on a vaincu la peur_."