De nombreux rassemblements devant les mairies contre les violences et en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses

Des rassemblements ont eu lieu ce lundi à la mi-journée devant les mairies de France en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses, visé par une agression à la voiture-bélier dans la nuit de samedi à dimanche , et à d'autres maires pris pour cible, après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre.

Un "acte inqualifiable"

À Saint-Denis, une trentaine d'élus (maires, députés, le président du département, Stéphane Troussel, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse) et près de 200 personnes ont assisté à la cérémonie. Un rassemblement "pour dire non aux violences contre les élus" et en "solidarité absolue dans cette tentative d'assassinat" du maire de L'Haÿ-les-Roses, a déclaré le maire PS, Mathieu Hanotin, très ému.

"Je veux que nous apportions notre condamnation la plus ferme de cet acte inqualifiable (...) pour que la justice puisse se faire", a-t-il ajouté.

"Rien ne peut justifier ce déferlement de violence" a aussi condamné le maire du Havre, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe , devant 200 personnes rassemblées devant l'hôtel de ville. À Paris, Anne Hidalgo a répété condamner "sans aucune réserve les violences comme les atteintes contre les biens et les personnes".

Les maires ont appelé à l'arrêt des violences urbaines qui touchent le pays depuis six jours. "Depuis mardi, les nuits ont été difficiles pour les habitants (...). Les violences qui se sont succédé sont inacceptables", a déclaré le maire de Nanterre, Patrick Jarry, devant une centaine d'habitants et d'employés de la mairie. "Le temps est à l'apaisement", a insisté l'édile, soulignant qu'il fallait "rester sur cet appel de la famille de Nahel, de sa grand-mère", qu'il "remercie profondément". Dimanche, la grand-mère de Nahel a lancé dimanche un appel au calme aux émeutiers .

"Cette solidarité, ça fait un bien fou"

Une centaine de personnes se sont rassemblées à Anglet , dans le Pays Basque. De quoi faire chaud au cœur du maire, Claude Olive : "Cela fait du bien de voir ça ! Voir cette solidarité des habitants envers les élus qui s'occupent d'eux, ça fait un bien fou".

"Parce que nous agissons, nous sommes menacés, nous sommes insultés, nous sommes agressés. Cela ne peut plus durer", a lancé de son côté Thierry Falconnet, maire PS de Chenôve, commune populaire de la banlieue de Dijon. À Strasbourg, la maire Jeanne Barseghian (EELV) s'est dite "aux côtés de nos élus pour faire en sorte que vive notre République, pour assurer le bien vivre de nos habitants".

"Ils se tirent une balle dans les pieds"

Près de 200 personnes se sont réunies devant la mairie de Mons-en-Baroeul, dans le Nord, incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi. "Finalement, ce rassemblement assez spontané nous encourage. Les jeunes qui ont fait ça, ils se tirent une balle dans les pieds. Les guichets qui ont été impactés, ce sont les services publics à tous les Monsois", a déclaré le maire Rudy Elegeest.

"Cessons de mettre le feu à notre maison commune", a plaidé la maire de Montbéliard Marie-Noelle Biguinet , devant la mairie où une centaine de personnes étaient également présentes.

Près de 500 personnes se sont rassemblées à Reims , 300 à Brest, 200 à 300 à Toulouse , une centaine à Amiens et Montluçon et plusieurs centaines à Mulhouse . Des rassemblements ont eu lieu à Valence , Privas , Nîmes ou encore à Laval .