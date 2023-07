De nombreux rassemblements devant les mairies en Côte-d'Or après l'agression du maire de L'Haÿ-les-Roses

Dans la cour du Palais des Ducs à Dijon, plus de 300 personnes se sont réunies ce lundi 3 juillet à midi pour un rassemblement contre les violences et en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses, dans le Val-de-Marne, agressé le week-end dernier . Nathalie Koenders, première adjointe à la ville de Dijon a pris la parole avant d'entonner La Marseillaise avec les élus autour d'elle. "Nous voudrions exprimer notre solidarité envers les maires qui font face aux violences et à leurs conséquences depuis cinq jours, comme ça a été le cas dans des communes de la métropole mais également à Beaune."

ⓘ Publicité

Dans la cour du Palais des Ducs de Dijon, des centaines de personnes ont participé au rassemblement en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses © Radio France - Charlotte Schuhmacher

A Ouges également, un rassemblement était organisé à midi. Un rassemblement d'autant plus symbolique pour le maire, Jean-Claude Girard, lui-même agressé en 2021 par des jeunes dans sa commune. "Quand j'ai appris qu'il y avait un appel à rassemblement, j'ai immédiatement envoyé des messages sur les réseaux sociaux pour mobiliser le plus de monde possible. On dit toujours que les agressions contre les élus montent d'un cran. Mais jusqu'où on va aller?"

À lire aussi De nombreux rassemblements devant les mairies contre les violences et en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses

A Chenôve, 150 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville autour de Thierry Falconnet, maire de la ville. "Nous sommes consternés face au déchaînement de violence qu’impose au pays une minorité agissante. Mais nous n’allons pas courber l’échine, nous n’allons pas nous résigner. Nous sommes résolus à nous y opposer."

Rassemblement devant l'hôtel de ville de Chenôve lundi 3 juillet, en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses, agressé ce week-end - Ville de Chenôve

Ludovic Rochette, maire de Brognon et Président de l'Association des Maires de Côte-d'Or a également suivi l'appel en organisant un rassemblement dans sa commune.

A Chevigny-Saint-Sauveur, le maire, Guillaume Ruet, était entouré de nombreux habitants également. « J’ai été très ému par la forte affluence ainsi que de nombreux messages de soutien reçus ces derniers jours par les Chevignois. Face à ce climat très difficile pour les élus, c’est un geste qui fait chaud au cœur et qui nous invite à poursuivre notre engagement pour notre commune, notre pays, notre République."

Rassemblement à Chevigny-Saint-Sauveur autour du maire Guillaume Ruet, en soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses agressé le week-end dernier - Ville de Chevigny-Saint-Sauveur