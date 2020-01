De nombreux secteurs bloqués ce vendredi dans Paris à l'occasion de la nouvelle de manifestation

Nouvelle journée de manifestation à Paris et dans plusieurs villes de France, contre la réforme des retraites. Le cortège s'élancera en fin de matinée depuis la place de la République en direction de la Concorde. De nombreux secteurs seront fermés à la circulation.

Paris, France

Septième journée interprofessionnelle de mobilisation ce vendredi, dans la rue, à l'appel des syndicats opposés à la réforme des retraites. Après plusieurs mois de concertation, elle est présentée ce matin à 10h00 en conseil des ministres.

A Paris, de nombreux secteurs seront fermés à la circulation. Tout d'abord aux abords du circuit que doit emprunter le cortège de la manifestation. Celle ci s'élancera à partir de 11h00 place de la République, en direction de la Concorde, où les forces de l'ordre siffleront la fin du rassemblement à 19h. Le cortege passera par les Boulevard Saint-Martin et Sébastopol pour ensuite rejoindre la place du Châtelet.

Les rassemblement s de gilets jaunes ne sont pas les bienvenus dans plusieurs quartiers de la capitale. Le préfet leur interdit l'accès aux Champs-Elysées, à l'Etoile, autour de l'Elysée, de Matignon, de l'Assemblée Nationale, du Sénat, de Notre Dame, mais aussi aux abords du jardins des Tuileries, de l’Opéra et du ministère de la Justice, du Trocadéro et du Champ-de-Mars, du forum des Halles, de la gare Saint-Lazare et des « Grands Magasins » sur les Grands Boulevards.

Cinq à six mille forces de l'ordre seront déployés dans tous ces quartiers fait savoir la préfecture de police... Attendez-vous donc à un casse-tête, si vous comptez traverser Paris...