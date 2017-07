De nombreux spectateurs côte-d'oriens au départ de la 8e étape du Tour de France à Dole

Dernière étape du Tour de France dans la Région Bourgogne-Franche-Comté ce samedi 8 juillet 2017 : les coureurs ont pris le départ de Dole dans le Jura devant une foule joyeuse. De très nombreux côte-d'oriens étaient au départ pour découvrir les coulisses et l'envers du décor de la Grande Boucle.

C'était la foule des grands jours à Dole pour le départ de cette 8e étape du Tour de France. Après l'arrivée à Nuits Saint-Georges vendredi, Dole accueillait à nouveau un départ de la grande boucle. Et le public a répondu présent, il faut dire que cela faisait plus de vingt ans que les coureurs n'étaient pas passé ici.

Un spectacle incroyable

Très tôt les spectateurs, malgré la chaleur, sont venus grossir les rangs derrière les barrières des paddocks, où la caravane publicitaire a défilé avant de laisser la place aux cars des équipes du Tour. Un endroit privilégié pour découvrir les coureurs de plus près et les voir s'échauffer. Un régal pour Éliane, une bisontine qui est "venue voir les coureurs car j'ai mes chouchous! Et parce que le Tour c'est une grande et belle fête." Pour son compagnon Bernard, le Tour c'est une vraie passion, "j'ai un souvenir impérissable de mon tout premier tour, c'était en 1951 avec mes parents à Clermont-Ferrand". Cédric, habite Dole et lui s'enthousiasme devant les champions, "c'est impressionnant de voir des sportifs de haut niveau ."

Les coureurs à l'échauffement ce matin à Dole avant le départ © Radio France - Stéphanie Perenon

Inratable, Marie-Thé, entonne un air d'accordéon. Avec sa perruque rouge et sa jupe tricolore, la septuagénaire ne passe pas inaperçue. Elle est venue de Haute-Saône, pour vivre ce départ à Dole, car c'est là que vivent sa fille et son gendre. "Je joue toujours de l'accordéon pendant le tour et quand il passe dans la Région je ne le rate jamais. Je joue pour faire plaisir au public et je m'habille à la façon d'Yvette Horner, qui a passé plusieurs années sur les routes du Tour avec son accordéon."

Marie-Thé (au centre) est venue jouer de l'accordéon au départ du Tour, accompagnée par son gendre et sa fille qui habitent Dole © Radio France - Stéphanie Perenon

Un coureur d'autographes

Beaucoup de côte-d'oriens étaient au rendez-vous comme Éric Chaudron. A 56 ans ce passionné de vélo, a quitté sa ville de Talant pour rejoindre Dole et être au départ de la Grande Boucle. Vendredi déjà il était à l'arrivée du Tour à Nuits-Saint-Georges. Impensable pour lui de ne pas être là, si le tour passe dans sa région. Car ce grand sportif, et ancien pistard, fait signer son livre d'or aux champions. "Tous les coureurs qui méritent d'être dans mon livre d'or y sont, il y a des coureurs plus ou moins performants ou sympas, je ne fais signer que les champions. "

Le côte-d'orien Éric Chaudron fait signer son livre d'or aux plus grands champions © Radio France - Stéphanie Perenon

Et son livre commence à être bien fourni, ça va de Lance Amstrong à Marcel Kittel mais aussi Eddy Merckx ou Raymond Poulidor car précise-t-il "c'est le deuxième tome!".

Le livre d'or signé par les plus grands champions cyclistes, dans les mains du côte-d'orien Éric Chaudron © Radio France - Stéphanie Perenon

Partis de Seurre en vélo pour vivre le départ à Dole

Reynald et son fils Jules, eux sont carrément venus à vélo à Dole. Il sont partis de Seurre le matin vers 9 heures et ne voulaient pas rater cette belle occasion de voir les coureurs de près et surtout de faire signer "Christopher Froome et Romain Bardet sur mon tee-shirt et j'ai amené un stylo pour ça !" explique le jeune passionné de vélo.

Jules et son papa Reynald ont avalé 40 kilomètres depuis Seurre pour être au départ à Dole et voir les coureurs de près © Radio France - Stéphanie Perenon

Cette 8e étape entre Dole et Les Rousses a été remportée par le Français Lilian Calmejane mais le maillot jaune reste sur les épaules du britannique Christopher Froome. L'étape de ce dimanche mènera les coureurs de Nantua dans l'Ain à Chambéry en Savoie.