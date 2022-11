De nombreux touristes à Collioure pour profiter du beau temps en ce week-end prolongé

Sur le port de Collioure, il y a du monde qui se promène en cette matinée ensoleillée. Le thermomètre affiche plus de 20 degrés, l'eau est à 19. Et parmi la foule, beaucoup de touristes qui sont venus le temps d'un week-end prolongé profiter de la ville et de ses charmes.

C'est le cas notamment de Sabrina, un sac de plage sur l'épaule, un tuba à la main, elle part pêcher. Elle est arrivée en avion jeudi soir et repart ce dimanche en région parisienne : "Je me suis décidée il y a 15 jours quand j'ai vu les températures estivales. Je me suis dit qu'on allait pouvoir prolonger encore un peu l'été."

Sabrina et son fils Victor sont venus de la région parisienne pour profiter, le temps d'un week-end, de la mer. © Radio France - Alexandra Lagarde

Et elle n'est pas la seule à avoir eu cette idée. A l'heure du déjeuner les terrasses sont remplies. Julien Legendre, dirigeant du restaurant Le puits ne désemplie pas : "Je vais sans doute être complet pour le déjeuner. C'est vrai que ça fait une belle prolongation de saison__. On termine ce dimanche, on termine en beauté avec le soleil."

Du côté des hôteliers, même chose. Aux Roches Brunes par exemple ; les 18 chambres sont occupées tout le week-end comme l'explique Elsa Manelphe de Wailly, la directrice de l'hôtel : "Notre mois d'octobre cette année a été comme un mois de septembre, c'est-à-dire comme une occupation de très haute saison tant sur le restaurant que sur l'hôtel."

Elsa Manelphe de Wailly, directrice de l'hôtel Les Roches Brunes, accueillait ce week-end une quarantaine de clients © Radio France - Alexandra Lagarde

La plupart de ses clients viennent de la région Occitanie. Face à une telle demande la directrice envisage toutes les options : "On ferme normalement entre janvier et février mais si la bonté des océans continue on va peut-être jamais fermer et vivre en maillot de bain tout l'hiver."

Cet été déjà la fréquentation dans les hôtels et chambres d'hôtes avait dépassé celle de l'année 2020 : plus de 14 millions de nuitées pour rappel ont été enregistrées dans le département entre juin et août 2022.