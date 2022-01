De nouveaux centres de dépistage au coronavirus vont ouvrir en Dordogne annonce le préfet

Le préfet de la Dordogne annonce sur France Bleu Périgord l'ouverture de nouveaux centres de dépistage au coronavirus pour soulager les pharmacies et les laboratoires. Ces centres seront ouverts pendant quelques semaines affirme Jean-Sébastien Lamontagne.

Il devrait être bientôt plus facile de trouver un endroit de pour réaliser un test de dépistage au coronavirus. Le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne annonce dans le 6-9 sur France Bleu Périgord ce vendredi 14 janvier l'ouverture de nouveaux centres de dépistage supplémentaires pour soulager les pharmacies et les laboratoires. Ce seront des centres de dépistage temporaires. Il y en aura : à Périgueux à Clinique du parc, près de Bergerac au centre de vaccination de Creysse, à la maison de santé à Villefranche-du-Périgord déclare le préfet de la Dordogne. Il y aura également des centres de dépistage mobiles avec la protection civile et avec les pompiers.

Selon Jean-François Lamontagne, la situation sanitaire en Dordogne est "préoccupante" mais il note une stabilisation en réanimation pour les formes les plus graves. En ce qui concerne le port du masque dans les centres-villes et les jours de marché, le préfet de la Dordogne ne compte pas lever les arrêtés pris car il "faut cibler les lieux où il y a de fortes concentrations de population".