De nouveaux chantiers à Avignon: rue Carreterie et gare centre

La mairie d'Avignon va acheter 19 immeubles et lancer un programme de rénovation des façades des rues Carreterie - Portail Matheron - Carnot. Le projet de la gare centre supprime les voitures du parvis. Le conseil municipal d'Avignon approuve ce soir le financement des études de ces chantiers.

La ville veut rénover l'axe rue Carreterie - Portail Matheron - Carnot. Dix neuf immeubles en mauvais état seront achetés et rénovés. Les propriétaires des autres bâtiments devront réhabilités leurs propriétés. La ville investit cinq millions d'euros dans ce programme de rachat et de rénovation avant d'entamer des travaux dans la rue pour réduire la vitesse des voiture.

Rénover les façades rue Carreterie et donner la priorité aux piétons et cyclistes

Le sens de circulation pourrait être inversé sur cet axe puisque la mairie veut en finir avec la voie de transit qu'est devenue cette rue avec vitesse excessive et fort trafic. La mairie et Citadis vont acheter 85 logements pour 8 millions et demi d'euros. Ensuite 5 millions seront engagés pour rénover les bâtiments avec des méthodes et des matériaux traditionnelle: la mairie ne veut plus de canalisations parasites en façade, de tubes ou câbles disgracieux. Certains bâtiments étaient insalubres. Ils seront remis en état. Le projet accompagnera aussi les propriétaires des autres bâtiments pour les aider à rénover et combattre l'habitat indigne dans cet axe en grande déshérence, la faute à la négligence des propriétaire selon la mairie.

"Les résidents et les clients continueront à utiliser cet axe. La voiture est tolérée mais sa place dans la hiérarchie doit repasser derrière piétons et cyclistes qui sont plus vulnérables" - Régis Auriol directeur de la mobilité Avignon

Le directeur de la mobilité et de l'aménagement de la ville d'Avignon explique qu'il souhaite couper la linéarité de cette rue trop empruntée par les voitures. Des bancs, des arbres ralentiront les voitures. La priorité sera donnée aux piétons et aux cyclistes pour apaiser cet axe magistral d'Avignon.

Supprimer les voitures devant la gare centre d'Avignon

Les élus d'Avignon doivent aussi approuver un autre grand chantier, celui de la gare d'Avignon. Le secteur entre la rue de la république et les gares routière et SNCF sera repensé pour devenir un pôle d'échange multimodal entre les trains, les bus et le tramway. Les stationnement et les voies de circulations sont supprimées. Les voitures ne pourront plus accéder au parvis de la gare. Une dépose-minute subsistera en passant par l'avenue Monclar. Un parvis avec des arbres devrait transformer l'actuel parking en parc urbain.

Un parvis minéral en pente douce conduira de la porte de la République au bâtiment de la gare. La façade historique sera rénovée. La convention avec la SNCF prévoit aussi des parking vélos, la rénovation des services de la gare, les guichets, les salles d'attente, l'éclairage du hall. prés de 14 millions d'euros seront investis dans ce chantier... début des travaux prévu fin 2019.

Les élus doivent aussi approuver ce soir le lancement d'études pour fluidifier le trafic au carrefour de Bonpas. L'Etat, les départements de Vaucluse et des Bouches du Rhône veulent faciliter les accès à l'autoroute A7 et aux routes vers Apt, Cavaillon et Avignon.