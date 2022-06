De nouveaux créneaux pour refaire passeports et cartes d'identité ouvrent à Béziers

La ville de Béziers ouvre temporairement de nouveaux créneaux pour refaire passeports et cartes nationales d'identité. Avec deux fois plus de boitiers officiels pour les empreintes. Neuf personnes ont été recrutées. Des créneaux ouverts à tous, habitants de Béziers ou pas.

La préfecture de l'Hérault ouvre un centre temporaire pour refaire sa carte d'identité ou son passeport à Béziers. Les délais sont aujourd'hui interminables, la Ville de Béziers a donc accepté d'accroitre ses capacités d'accueil dès ce mercredi 15 juin et jusqu'au mercredi 28 juillet.

Elle avait jusque là six boitiers officiels pour les empreintes digitales, la préfecture lui en a fourni sept de plus. Elle va donc pouvoir doubler ses capacités de traitement des dossiers. Pour cela, huit saisonniers ont été recrutés.

Deux lieux de rendez-vous sont possibles, à la mairie de Béziers 04.67.36.74.52 ou à la mairie de quartier 04.67.36.82.20. Dans tous les cas, il faut prendre rendez-vous par téléphone ou sur le site internet de la Ville de Béziers.

Pour constituer votre dossier, il faut faire une pré-demande sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), pièces justificatives en fonction de sa situation (consultables sur ce site) photographie d'identité de moins de six mois.

Ces nouveaux rendez-vous sont accessibles à tous les habitants du département de l'Hérault et de la région Occitanie et même des autres régions. La préfecture de l'Hérault tente de renforcer les équipes partout où c'est possible pour réduire les délais d'attente et de traitement.

Actuellement il faut compter deux mois pour obtenir un rendez-vous et un bon mois pour récupérer la carte d'identité ou le passeport.