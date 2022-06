De nouveaux équipements de sport de plage inaugurés au lac de Saint-Pardoux

Au lac de Saint-Pardoux, on mise sur les sports de plage. Plus de 1500m² de terrain ont été installé par le département de Haute-Vienne.

Après trois mois de travaux, le lac de Saint-Pardoux est désormais équipé de terrain de sports de plage. On peut y faire du beach-rugby, tennis, handball, basket ou encore du badminton et du volley. Au total, plus de 1 500m² sont disponibles pour faire du sport. Un coût de 112 000€ pour le département de la Haute-Vienne venu inaugurer ces nouvelles infrastructures, ce samedi 11 juin. Tous ces équipements sont gratuits, de quoi attirer encore plus de monde sur le site, cet été. L'an dernier, Stéphane Veyriras, président du lac de Saint-Pardoux, a compté plus de 350 000 visiteurs.

L'inauguration des nouveaux équipements au lac de Saint-Pardoux s'est fait en présence de Nicolas Lang, joueur au CSP. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Clarisse est venue avec ses amies du club de handball pour essayer le terrain : "C'est bien d'avoir un terrain de beach juste à côté de chez nous, ça nous permettra de venir plus souvent profiter du lac et surtout du terrain". Si les sports de plage peuvent se pratiquer en vacances, Patrick Delmas, président du comité départemental de tennis estime qu'il y a aussi une carte à jouer pour sa discipline, "on introduit une nouvelle façon de faire du tennis. Surtout que les joueurs de beach sont souvent de très bons joueurs de tennis donc on va travailler là-dessus". Le terrain de 470m² situé à côté du terrain de beach-volley déjà existant accueillera le tournoi international de beach-tennis les 10 et 11 septembre.