De nouveaux équipements sportifs: Reims investit 150 millions d'euros

C'est un vrai plan d'actions en faveur du sport pour tous qui est annoncé par le maire de Reims Arnaud Robinet. Une programmation sur dix ans qui prévoit la rénovations de cinq piscines, dont la piscine Talleyrand, de neuf gymnases. Rénovation aussi prévue pour le stade Georges Hébert qui verra de nouveaux locaux en 2028, de nouvelles tribunes et la création d'une salle de musculation et de soins. Une nouvelle patinoire est annoncée, polyvalente pour le grand public, les clubs et les scolaires, même si le lieu reste encore à déterminer. Dans la besace également, la création de deux nouvelles aires de sports dénommées Saint-Charles et Courcelles. Pour chacune, une enveloppe d'environ 18 millions d'euros et un calendrier qui nous amène à 2027 pour le complexe sportif urbain Courcelles, à 2029 pour la plaine des sports Saint-Charles. Aires de jeux, city stade, halle polyvalente, à 18 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le maire de Reims a fait un diagnostic: la ville a une offre en équipements supérieure à la moyenne nationale mais le nombre de licenciés est ici inférieur à la moyenne nationale. D'où ce plan d'actions dont il fait l'une des priorités de son mandat.

