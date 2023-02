En Mayenne, de nouveaux lieux pour obtenir son passeport et sa carte d'identité

La Mayenne n'est pas épargnée par le long délai d'attente pour faire faire sa carte d'identité et son passeport. En moyenne, il faut attendre trois mois pour avoir un rendez-vous et près de six mois pour obtenir les documents. Jusqu'ici, 14 mairies pouvaient délivrer les documents, et bien à partir du mois d'avril, 19 communes supplémentaires vont proposer ce service.

ⓘ Publicité

Voici la liste des communes concernées dans le département :

• Ambrières-les-Vallées, communauté de communes du Bocage Mayennais

• Andouillé, communauté de communes d'Ernée

• Champéon, Mayenne communauté

• Champgenéteux, communauté de communes des Coëvrons

• Commer, Mayenne communauté

• Entrammes, Laval Agglomération

• Fougerolles-du-Plessis, communauté de communes du Bocage Mayennais

• Javron-les-Chapelles, communauté de communes du Mont des Avaloirs

• Landivy, communauté de communes du Bocage Mayennais

• Le Horps, Mayenne communauté

• Martigné-sur-Mayenne, Mayenne communauté

• Montsûrs, communauté de communes des Coëvrons

• Renazé, communauté de communes du Pays de Craon

• St-Denis-d’Anjou, communauté de communes du Pays de Château-Gontier

• St-Georges-Buttavent, Mayenne communauté

• St-Mars-sur-la-Futai, communauté de communes du Bocage Mayennais

• St-Ouën-des-Toits, Laval Agglomération

• St-Pierre-la-Cour, Laval Agglomération

• Vimartin-sur-Orthe, communauté de communes des Coëvrons