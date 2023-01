De nouveaux opérateurs pour la gestion de l'eau potable dans le Calvados

La Saur et la société Eaux de Normandie décrochent la gestion de l'eau potable pour près de 350 000 habitants du Calvados

Ce changement d'opérateur des services de l'eau potable s'applique à près de 350 000 habitants du Calvados. Tous ceux concernés ont déjà ou vont très prochainement recevoir un courrier leur indiquant leur nouvel opérateur. Supervisé par le syndicat mixte Eau du bassin caennais, le marché de l'eau a été remporté par deux nouveaux opérateurs que sont Eau de Normandie ( pour le secteur de Caen, Carpiquet, St Germain la Blanche Herbe) et la Saur ( pour le littoral Nord Ouest et le Sud de Caen en remontant l'Orne).

Une nouvelle organisation sans conséquence pour les usagers

A votre robinet, depuis le passage à la nouvelle année, l'eau continue de couler … et rien ne va changer rassure le syndicat mixte Eau du bassin caennais, gestionnaire des services d'eau potable. Les deux nouveaux opérateurs qui ont remporté l'appel d'offre, la Saur et Eau de Normandie sont en effet chargés de l'exploitation des réseaux et des ouvrages que sont par exemple les forages ou les châteaux d'eau.

Dans la vie quotidienne des usagers, leur arrivée va donc passer totalement inaperçue. Sauf peut-être pour ceux dont le paiement des factures était mensualisé : ils doivent s'enregistrer auprès de leur nouvel opérateur censé les prévenir par courrier !

Une facture d'eau plus élevée en 2023

Les quelques 350 000 habitants sous la gestion du syndicat mixte Eau du bassin caennais doivent tout de même se préparer à payer l'eau un peu plus cher cette année. 2 % de plus, pour "des prix qui s'échelonnent aujourd'hui d'1 euro 47 a 3 euros 36 le mètre cube" en fonction des secteurs. Mais rien à voir avec le changement d'opérateur. Cette hausse s'explique par la nécessité pour le syndicat mixte Eau du bassin caennais de financer dix millions d'euros de travaux pour "le renouvellement des canalisations, la création d'unités de traitement des eaux ou de réservoirs d'eau". Travaux qui ne sont pas épargnés par l'inflation justifie Nicolas Joyau, le président du syndicat mixte.