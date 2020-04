De nouveaux points pour déposer les emballages de vos poubelles jaunes à Niort et dans l'agglomération

Depuis le confinement, les poubelles jaunes ne sont plus ramassées pour les pavillons à Niort et dans l'agglomération. 46 nouveaux points de collecte ont été installés.

Vous habitez Niort ou l'agglomération et vous ne savez plus quoi faire de vos emballage à recycler ? A partir de ce jeudi, l'agglomération met en place 46 nouveaux points d’apports volontaires (PAV) des emballages ménagers. Il en existe déjà 133.

Car depuis le confinement lié à l'épidémie de coronavirus, il n'y a plus de collecte en porte à porte des poubelles jaunes sur l’habitat pavillonnaire. Elle est seulement assurée pour les établissements de soins , les Ehpad , les résidences qui sont équipées en gros bacs, les logements sociaux et dans le centre-ville de Niort (hypercentre, quartier colline Saint-André, quartier Notre-Dame, quartier Gare).

L’intégralité des points d’apport volontaire pour les emballages est disponible sur le site Internet de Niort Agglo avec une carte interactive et un outil de recherche pour trouver le PAV le plus proche de chez vous. Et n'oubliez pas de respecter les collectes de tri.