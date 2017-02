De nouveaux réservistes pour l'opération Sentinelle

Vendredi matin, 19 hommes et femmes ont intégré l'armée française en qualité de réservistes. Ils ont reçu leur béret lors d'une cérémonie de clôture de leur formation initiale à Saint-Christol d'Albion. Plusieurs d'entre eux participeront à l'opération Sentinelle dans les prochaines semaines.

19 nouveaux réservistes dans l'armée française et dans la légion étrangère à Saint-Christol d'Albion. Une cérémonie de clôture de la formation de ces réservistes a eu lieu vendredi matin dans le quartier Maréchal Koenig de Saint-Christol d'Albion dans le Luberon. C'est là qu'est basé le 2e régiment étranger de génie appartenant à la 27ème brigade d'infanterie de Montagne. Plusieurs de ces réservistes seront amenés à participer à l'opération Sentinelle pour faire face à la menace terroriste et surveiller les lieux sensibles partout en France. Depuis son lancement en janvier 2015, 10.000 militaires dont 3.000 en réserve sont déployés sur le territoire.

Pour beaucoup de ces réservistes, les attentats et l'état d'urgence en France ont accéléré leur envie de s'engager dans l'armée. C'est le cas d'Ainhoa, la vingtaine et le sourire jusqu'aux oreilles. Fier d'être réservistes. Et de pouvoir servir la France. "C'est pour savoir ma famille en sécurité. Ça [le contexte, ndlr] renforce l'envie de s'engager et d'anticiper les choses" explique la jeune femme. Xavier son papa respecte l'engagement de sa fille. "Cela fait à peu près deux ans qu'elle pense à s'engager, mais impossible de savoir pourquoi et comment c'est arrivé... " termine-t-il.

Idem pour la maman, Anne qui doit encore réaliser que sa fille s'est bien engagée dans l'armée française. "Moi c'est pas forcément ce à quoi j'aspirais pour ma fille. Elle est assez féminine et la voir en uniforme me surprend un peu" confie la mère de famille. "Connaissant son tempérament, elle a un grand besoin de justice. C'est quelqu'un qui est très engagé de toute façon" termine Anne. Ainhoa compte désormais passer les concours de l'école des sous-officiers.

Les 19 nouveaux réservistes de la réserve opérationnelle de la 27e brigade d’infanterie de montagne (crédit : Armée française) - Armée française

Quatre femmes sortent de cette nouvelle promotion. De bon augure pour l'opération Sentinelle d'après le Lieutenant-Colonel Emmanuel. "Une présence féminine apporte plus de facilité à dialoguer parfois avec des gens que l'on rencontre. Elles amènent une approche différente. Et cela montre aussi que nous avons une véritable communauté qui est engagée au profit du service de la nation" explique le Lieutenant-Colonel Emmanuel.

Jérôme, 38 ans, est le major de cette nouvelle promotion avec une moyenne de plus de 17 sur 20 au bout des 15 jours de formations. Une sacrée expérience pour ce conducteur de trains de marchandises.

Jérôme nouveau réserviste au micro de France Bleu Vaucluse (crédit : Armée française) - Armée française

► Comment devenir réserviste ? Se rendre sur le portail de la garde nationale.