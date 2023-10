De nouveaux terrains couverts, le grand projet du Tennis club dijonnais

Un projet d'envergure se profile pour le Tennis club dijonnais . Pour l'instant, les joueurs évoluent l'été sur les terrains en plein air en face du CHU, et l'hiver sur les terrains couverts (mais vétustes) du Boulevard Voltaire. Cette organisation, c'est bientôt du passé. L'annonce a été confirmée en conseil municipal fin septembre 2023, le TCD - qui était le seul candidat - a remporté l'appel à projet lancé par la ville de Dijon. Une halle avec huit terrains couverts sera construite d'ici juin 2025 sur le site du Parc des sports en face du CHU : tout sera réuni au même endroit.

À quoi va ressembler ce nouveau complexe ?

Aujourd'hui, le site du Boulevard Voltaire, qui a fêté ses 50 ans en 2023, est loin d'être optimal pour jouer. L'hiver, il y fait très froid, l'été beaucoup trop chaud. Le toit en tôle provoque une forte condensation, et les gouttes pleuvent sur les joueurs et fragilisent les terrains. "Les installations sont vraiment au bout du rouleau", confirme Henri Massol, le président du club.

Avec ce nouveau projet au Parc des sports, tout sera centralisé. "En intérieur, huit courts couverts, six en terre battue et deux en résine. À l'extérieur, sept à huit courts, dont deux en résine", détaille Henri Massol. La halle ressemblera à un vaste rectangle blanc, au toit ondulé laissant passer la lumière, avec une alimentation par des panneaux solaires et un mécanisme de récupération d'eau de pluie. "Le summum de l'écologie", vante le président du club.

Pour les travaux, une première phase pourrait démarrer dès janvier 2024 sur le site du Parc des sports, avec la démolition du club-house, la création des deux courts en résine, le déplacement du court central, et la mise en place d'un éclairage pour l'ensemble des terrains. La deuxième phase des travaux devrait débuter à l'été 2024, avec la construction de la halle et d'un nouveau club-house, avec un restaurant à l'intérieur.

Coût total du projet : 6,5 millions d'euros. La ville subventionne à hauteur de 4 millions d'euros. Le TCD devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 19.000 euros.

Augmenter le nombre de licencié(e)s et développer la pratique du tennis

Tous les courts réunis sur un seul lieu, c'est la promesse d'un fonctionnement plus efficace. Le TCD va pouvoir poursuivre son développement. "On va avoir une capacité d'accueil beaucoup plus grosse, se satisfait Fabrice Bobin, le directeur du club. On avait beaucoup de courts extérieurs, et moins de couverts, ça va rééquilibrer. Les courts seront ventilés, pensés pour être aussi jouables l'été. On aura une amplitude d'ouverture plus importante".

Aujourd'hui, le club dénombre 70 personnes sur sa liste d'attente dans les cours pour les adultes. Les groupes sont complets pour les enfants. Les créneaux pour jouer le soir sont très rapidement complets.

Grâce à ce projet, Fabrice Bobin évoque également l'accueil "de nouveaux publics" : "S'ouvrir vers les centres sociaux, les jeunes des quartiers. On est en discussion avec la municipalité pour mettre en place l'accueil des jeunes pendant les vacances ou en permanent". Le club vient de passer la barre des 800 licenciés et vise les 1000 adhérents d'ici cinq ans.

Que vont devenir les courts couverts du boulevard Voltaire ?

Que va devenir l'ancien site du Boulevard Voltaire, un fois que tout sera terminé, en 2025 ? "On verra, on verra..." a répondu le maire de Dijon, François Rebsamen, assez évasif sur la question lors du dernier conseil municipal. Interrogé par des élus de l'opposition sur le sujet, il a toutefois évoqué la possibilité d'intégrer le lieu dans la future "trame verte" le long de la voie ferrée.

Deux nouveaux terrains de padel, mais pas tout de suite...

Depuis 2022 , le TCD accueille sur son site du Parc des sports deux terrains de padel. Faut-il s'attendre à des nouveautés de ce côté-là également ? "L'idée c'est de doubler le padel le plus vite possible", confirme le président Henri Massol. L'emplacement est déjà trouvé : l'ancien court "E"'. "Maintenant, avec l'investissement important pour le gros projet, on va rencontrer un problème financier, il faut qu'on trouve de nouveaux partenaires", indique-t-il.