Des travaux jusqu'à la fin de l'année 2023 dans plusieurs rues de l'Ecusson à Nîmes

Les travaux concernent le renouvellement et la réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'eaux usées. Ils débuteront lundi 17 octobre et vont durer six mois, jusqu'au printemps 2023. Le chantier aura lieu en deux phases. Il concernera dans un premier temps le haut de la rue de l'Etoile et la rue Maubet. Dans un deuxième temps, le bas de la rue de l'Etoile et la rue Thoumayne. Après une pause pendant l'été, les travaux reprendront après la féria des Vendanges. Ils concerneront la rénovation de la voierie des trois rues. L'enrobé actuel sera remplacé par un dallage en pierre, similaire à celui posé dans la rue Fresque. Ils doivent se terminer à la fin de l'année 2023. Montant des travaux : 1,7 millions d'euros.

ⓘ Publicité

Quelles conséquences pour les riverains ?

Des déviations seront mises en place phase par phase, en tenant compte des travaux de voirie toujours en cours rue Fresque. Il sera toutefois possible de circuler en fin de journée et le week-end pour minimiser les nuisances pour les riverains et les commerçants. Les travaux seront stoppés entre Noël et le Jour de l’an pour permettre l’accès aux commerces.

Pour le branchement d’eau potable : si le compteur est situé en limite de domaine public et est accessible de l’extérieur par l’exploitant, le renouvellement de branchement sera financé par Nîmes Métropole sans que l’usager n’ait de démarche à entreprendre. Si le compteur n’est pas accessible de l’extérieur, si l’usager souhaite modifier son emplacement ou faire réaliser un nouveau branchement, il lui faudra contacter la direction de l’Eau, qui lui précisera les conditions techniques, administratives et financières.

Pour le branchement des eaux usées : si une parcelle est déjà raccordée au réseau d’eaux usées, le renouvellement du branchement se fera automatiquement et sans coût pour l’usager. S’il souhaite modifier son emplacement ou réaliser un nouveau branchement, il devra contacter la direction de l’Eau.

Ces démarches ne concernent que les propriétaires qui ont été informés par courrier.