De nouveaux véhicules pour les policiers rennais

Six nouveaux véhicules ont été livrés ce jeudi 4 février au commissariat de Rennes. Il s'agit de quatre Peugeot 5008 et de deux Renault Zoé électriques.

Dans le cadre du plan de relance, la flotte automobile des services de la police et de la gendarmerie doit être renouvelée à hauteur d’un quart des véhicules à l’échelle nationale. C'est une somme globale de 75 millions d'euros qui sera ainsi consacrée à l'achat de nouveaux véhicules cette année.

Quatre Peugeot 5008 et deux Renault électriques Zoé

Les policiers rennais ont ainsi réceptionné ce Jeudi 4 février, les clefs de six nouvelles voitures, toutes fabriqués en France, et même en Bretagne, chez PSA à Rennes, mais aussi à Sochaux et Poissy pour les quatre Peugeot SUV 5008 livrées. Les policiers ont également reçu deux voitures électriques Renault Zoé. Le commissariat est désormais équipé de bornes de recharge. Ces véhicules Zoé qui peuvent être utilisées pour des patrouilles, sont plus discrètes que les SUV, car elles ne sont pas sérigraphiées.