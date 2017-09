De nouveaux venus chez les pompiers de Côte-d'Or

Ce samedi 30 septembre 2017, le Service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or (SDIS 21) organisait une cérémonie officielle d'intégration des sapeurs-pompiers volontaires engagés au cours de l'année 2017.

Une cérémonie arrosée ce samedi matin à Dijon. La pluie s'est en effet invitée à la cérémonie d'intégration des sapeurs-pompiers volontaires, qui s'est déroulée sur une esplanade de la direction départementale du SDIS 21 dans le quartier Toison-d'Or. Il s'agissait d'honorer -très officiellement- la centaine de jeunes ou de moins jeunes qui se sont engagés cette année. Les sapeurs-pompiers volontaires ont une importance cruciale pour le SDIS 21: sur un effectif total de 1 800 pompiers, ils sont en effet 1 500 hommes et femmes dans les casernes du département encadrés par 300 pompiers professionnels.

Ces jeunes Côtes-d'Oriens sont les nouveaux pompiers-volontaires de la Côte-d'Or pour 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

"Une cérémonie importante qui avait déjà eu lieu il y a quelques années et que le SDIS 21 a décidé d'institutionnaliser à nouveau et qui aura lieu désormais une fois par an" selon le commandant Olivier Roy. "C'est une journée destinée à montrer aux nouveaux sapeurs-pompiers volontaires la force du symbole et la force de l'engagement qu'ils ont pris" poursuit-il. Mais une centaine de nouveaux volontaires pour 2017 est-ce suffisant pour faire tourner cette grosse machine qu'est le SDIS? Selon Olivier Roy "c'est mieux que rien, on peut dire que les courbes de recrutement repartent à la hausse ces dernières années, on s'en satisfait, même si on aimerait en avoir plus".

Le commandant Olivier Roy Copier

Le colonel Jean Chauvin patron du SDIS 21 et le sous-préfet de Beaune Jean-Baptiste Peyrat © Radio France - Thomas Nougaillon

Bien évidemment l'ensemble du département n'est pas logé à la même enseigne, il y a des endroits à la campagne où il est plus difficile de recruter nous dit le colonel Jean Chauvin, directeur du SDIS 21. "On s'efforce de mettre en place des actions pour essayer de compenser les manques où il y en a. Il y a effectivement des secteurs de haute Côte-d'Or où on a du mal à recruter, il y a d'autres secteurs en revanche dans le Val de Saône où cela ne pose aucun problème".

Le colonel Jean Chauvin Copier

Les nouveaus sapeurs-pompiers volontaires de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Au cours de cette manifestation chacun de ces nouveaux pompiers s'est vu remettre la Charte Nationale du sapeur-pompier volontaire. Un texte datant de 2012 qui rappelle les valeurs du volontariat et fixe les droits et les devoirs de chacun d'entre eux.

Adélaïde Brimont, 39 ans, infirmière libérale dans le secteur de Venarey-Les-Laumes, l'une des nouvelles venues chez les pompiers de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

On a également profité de cette cérémonie pour honorer trois pompiers plus chevronnés. Ils ont reçus la médaille de la sécurité intérieure pour leur engagement au moment des incendies du plateau de Chenôve, 100 hectares avaient brûlés fin juillet 2015. Il s'agit du commandant Olivier Roy et du lieutenant-colonel François Fournier a qui a été remis l'échelon argent et du capitaine Philippe Quellier qui s'est vu attribuer l'échelon bronze.

Lors de cette cérémonie les nouveaux pompiers se sont vus remettre leur écusson "SDIS 21" © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette cérémonie d'intégration des sapeurs-pompiers volontaires s'est tenue en présence de Jean-Baptiste Peyrat, sous-préfet de Beaune ; de Vincent Dancourt, président du conseil d'administration du SDIS 21 et du colonel Jean Chauvin, directeur du SDIS 21.

Lors de la cérémonie le sous-préfet a remis les médailles du mérite à trois pompiers Côtes-d'Oriens présents fin juillet 2015 sur le plateau de Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

Reportage Copier