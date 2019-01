De nouvelles accusations dans l'affaire Lactalis, et un nouveau démenti du groupe laitier mayennais

Craon, France

Et ça continue en 2019 comme en 2018. Le Canard Enchaîné publie ce mercredi un nouvel article consacré à l'affaire Lactalis, l'affaire des laits pour bébés, contaminés aux salmonelles, et produits à Craon.

Le journal se serait procuré le procès verbal de l'audition d'un ancien ouvrier du site de Craon. Selon lui, les salariés avaient l'habitude d'"effacer l'intégralité des marquages" sur les boites de lait en poudre, pour "masquer la traçabilité du produit", et leur redonner "un supplément de vie".

Par ailleurs, selon cet ancien ouvrier, des boîtes de poudre de lait, mal étiquetées, non conformes ou retournées par des clients auraient également été rouvertes pour être reconditionnées et remises sur le marché, notamment dans la filière animale.

Une nouvelle fois, Lactalis dément et envisage des actions judiciaires

Dans un communiqué, le groupe laitier mayennais Lactalis "conteste avec la plus grande fermeté les graves accusations et insinuations contenues dans l'article [...] L'information judiciaire en cours déterminera les responsabilités encourues, et le Groupe Lactalis collaborera à cette procédure en assumant pleinement ses obligations vis à vis des victimes. En revanche, notre Groupe ne peut accepter une publication qui, au prix d’une violation manifeste du secret de l’instruction, diffuse des informations erronées et des propos calomnieux qui portent gravement atteinte au principe de la présomption d’innocence. Nous avons chargé notre avocat d’engager les actions judiciaires nécessaires pour faire cesser et sanctionner cet état de fait".