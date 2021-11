Une convention de sécurité a été signée jeudi entre le préfet du Finistère et le maire de Brest. Le texte prévoit un ensemble de mesures censées permettre de mieux lutter contre la délinquance. La plus emblématique est l'installation de 15 caméras de vidéoprotection dès 2022 dans l'espace public.

De nouvelles actions et des caméras pour renforcer la sécurité à Brest

Le maire de Brest et le préfet du Finistère ont signé jeudi une convention de sécurité.

"Face à l'évolution notable de la délinquance sur la ville de Brest, il fallait apporter des réponses et des solutions à la hauteur des enjeux", a expliqué le préfet du Finistère Philippe Mahé, juste avant de signer la convention de sécurité entre l'État et la ville de Brest pour la période 2021-2026, ce jeudi en sous-préfecture.

27 mesures

Le représentant des autorités a initié ces derniers mois un "dialogue constructif" avec le maire pour parvenir à ce texte, qui formalise les engagements respectifs des deux partenaires. En tout, 27 mesures pour "franchir une nouvelle étape" dans la lutte contre la délinquance, en particulier contre deux fléaux : le trafic de stupéfiants et les violences faites aux femmes.

L'État avait fait le premier pas en créant dès l'été dernier 14 postes de policiers au commissariat de Brest, "dont les effectifs ont été augmentés de 16% en quatre ans". La mairie a été invitée à prendre elle aussi ses responsabilités, notamment sur le sujet très politique de la vidéoprotection. François Cuillandre a fini par donner son feu vert, et 15 caméras fixes ou mobiles seront déployées dans l'espace public dès le premier semestre 2022, à des endroits névralgiques, principalement en centre-ville mais aussi dans les quartiers sensibles de Pontanézen et Kérédern. Elles seront financées majoritairement par l'État, qui en assurera la gestion. L'exploitation des images sera confiée à la police nationale. Le dispositif sera amené à être renforcé par l'arrivée de nouvelles caméras chaque année.

Je n'ai pas changé d'avis

ECOUTEZ François Cuillandre, maire (PS) de Brest Copier

"Il y a à peu près 600 caméras sur le territoire de la ville de Brest pour protéger les bâtiments publics, et assurer la fluidité du trafic des bus et des tramways", rappelle François Cuillandre. La mairie a d'ailleurs aussi accepté l'installation de 204 nouvelles caméras en 2022 et 2023 pour protéger les bâtiments publics.

Une BAC de jour sera créée

Parmi les autres mesures, les effectifs de policiers (333 agents au 1er septembre 2021) permettent d'envisager la création d'une brigade anti-criminalité (BAC) de jour, pour compléter l'équipe nocturne. De son côté, la ville de Brest s'engage à construire l'an prochain de nouveaux locaux pour la brigade cynophile de la police, équipés d'un chenil. Un investissement estimé à 700.000 euros.

2022 verra aussi la création de la brigade de tranquillité urbaine, avec 10 agents dans un premier temps, 18 en 2023 et 25 en 2025, dont 21 auront le statut d'Agent de surveillance de la voie publique (ASVP). La municipalité participera parallèlement à la création d'une brigade de tranquillité des transports, qui sera composée de 15 agents. Et augmentera le nombre de médiateurs urbains pour passer à 15 agents d'ici 2025, dont une équipe dédiée au secteur Liberté-Mathon-Bas Jaurès.

La mise en œuvre de la convention fera l'objet d'une évaluation régulière entre l'État et la ville. Tous les engagements seront ainsi passés en revue à mi-parcours, dans trois ans.

Les villes de Quimper et Morlaix auront aussi prochainement leur propre convention de sécurité passée avec l'État.