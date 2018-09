7 nouvelles ambulances et une moto tout terrain viennent d'être livrées au Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse. Elles sont désormais opérationnelles en remplacement ou en complément du matériel existant.

Vaucluse, France

C'est la conséquence d'un nombre croissant d'interventions sur le terrain, le matériel des sapeurs pompiers est mis à rude épreuve et notamment les ambulances, quotidiennement sollicitées. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse vient donc d'acquérir 7 nouvelles ambulances (70.000 euros l'unité) et 1 moto tour terrain pour remplacer ou compléter le matériel existant. Elles sont désormais opérationnelles dans les casernes d'Avignon, d'Apt, de Bollène, de Cavaillon, de Vaison-la-Romaine, de Valréas et de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse emploie 500 pompiers professionnels, 1800 pompiers volontaires et 140 agents administratifs. Il dispose d'un budget annuel de 65 millons d'euros dont 32 millions d'euros financés par le Conseil département et 21 millions d'euros par les communes.

Sur le renouvellement du parc de véhicules, le reportage de Daniel Morin Copier

Le Contrôleur Général Jean-Yves Noisette : "le plus compliqué, c'est la ressource humaine" Copier

Présentation aux élus de la nouvelle moto tout terrain des pompiers vauclusiens © Radio France - Daniel Morin

Les nouvelles ambulances bientôt en intervention © Radio France - Daniel Morin