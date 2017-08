De nouvelles barrières contre les attentats terroristes testées à la Grande Motte

La ville de la Grande Motte (Hérault) a testé ce week end de nouvelles barrières pour bloquer les voitures béliers. C'est la société Haltbrack Défense, basée dans les Bouches du Rhône qui les commercialise. Fabriquées en France, elles permettent de stopper une camionnette lancée à 60 km/h.

C'est devenu un casse tête pour toutes les villes qui accueillent de grosses manifestations. Comment faire pour éviter les actes terroristes avec des véhicules bélier ? A l'occasion des parades et du feu d'artifice programmés le dernier week end d'août à la Grande Motte, la mairie a décidé de tester de nouvelles barrières. Elles avaient été présentées quelques mois plus tôt à l'occasion du salon de la police municipale organisé dans la ville. C'est la société Haltbrac Défense, basée dans les Bouches du Rhône qui les commercialise. Elle s'est inspirée des barrières utilisées depuis des années en Israël.

Baptisées BAAVA comme barrières amovibles anti véhicules assassins, ces barrières sont plus légères, modulables et peuvent s'installer très rapidement.

"Ce sont des barrières qui sont en L, qui mesurent 90 cm à 1 mètre. Lorsque le véhicule va venir frapper la partie verticale du L, il va y avoir une rotation à l'angle du L et cette rotation va permettre un transfert de la charge de la force du véhicule, qui est une force horizontale, dans le sol, c'est à dire verticalement. Ça nous permet d'arrêter très vite un véhicule".

Armel Lande, co dirigeant d'Haltbrac Défense Copier

L'autre avantage de ces barrières, c'est que ça coûte beaucoup moins cher aux communes. Elles sont réutilisables et nécessitent l'intervention d'une ou deux personnes pour les installer et les démonter. Rien à voir avec des blocs de béton qu'il faut louer à chaque fois pour barrer les accès et moins cher que des agents municipaux qui doivent rester mobiliser pendant de longues heures. C'est ce qui a séduit le maire de la Grande Motte, Stéphan Rossignol.

"On a évalué pour cette année 2017, pour toutes les manifestations que nous avons, le coût à 70 000 euros. "

Des barrières beaucoup moins chères que des plots en béton Copier

La mairie de la Grande Motte décidera à l'automne si elle investit dans ces barrières. 4000 euros pour 10 modules.