De nouvelles brigades de gendarmerie en Charente-Maritime, ce que l'on sait

C'est un moment très attendu par les territoires. Ce lundi, à Tonneins, lors d'un déplacement présidentiel, l'état annoncera les lieux d'implantation de nouvelles brigades de gendarmerie. D'ci à 2027, il y aura en France 2144 gendarmes en plus. L'état souhaite un meilleur "maillage" du territoire avec ces créations de brigades, et avant de rendre sa copie, a été très attentif au zone péri-urbaine délaissée, ou à des secteurs en pleine explosion démographique. Il y aura des créations de brigades fixes, avec constructions de bâtiments pour accueillir des familles, et des structures plus légères et moins coûteuse, des brigades mobiles.

"C'est un effort historique dans l'histoire de la gendarmerie" assure l'Élysée qui rappelle qu'entre 2007 et 2016, plus de 500 brigades territoriales de gendarmerie ont fermé dans le pays. Il y a aujourd'hui 3.500 brigades de gendarmerie en France.

En Charente-Maritime, quatre projets ont été déposés :

Près de La Rochelle, le projet qui a été retenu par l'agglomération est à Dompierre-sur-mer. Un terrain de plus de 6000 m² est disponible dans la Zac de la gare. Une surface nécessaire pour construire des bâtiments pour accueillir la brigade mais aussi pour loger 18 gendarmes et leur familles. Un emplacement avec, ( et ce sont des demandes du cahier des charges ) à proximité des établissements scolaires, des commerces et en cas d'intervention, un accès rapide à la nationale 11 et la départementale 107. L'Aunis est en pleine expansion démographique, Pour Guillaume Krabal, maire de Dompierre-sur-Mer, il y a un sous-effectif de gendarmes pour la brigade de Nieul-sur-Mer : "généralement c'est un gendarme pour 1000 habitants, là on est plutôt sur un gendarme pour 1800 habitants". Une statistique qui pourrait aller dans le sens de la création d'une brigade sur l'est de l'agglomération.

Lotissement à proximité du terrain ciblé pour l'implantation d'une nouvelle brigade de gendarmerie à Dompierre-sur-Mer © Radio France - Gérald Paris

Un peu plus au Sud, l'agglomération de Royan a retenu la commune de Breuillet. St Sulpice était également en course, mais c'est finalement le projet de la commune du maire de Breuillet Jacques Lys qui a été proposée.

St Hilaire de Villefranche près de St Jean d'Angely espère aussi l'implantation d'une brigade, sur la sortie de la commune, à côté de la départementale 150, un terrain est prêt juste avant la pharmacie de St Hilaire. Un axe routier majeur en direction de Saintes, important en cas d'intervention rapide.

Montlieu la Garde est également dans cette liste de communes qui aimerait pouvoir accueillir une nouvelle brigade, mais pas de grosse structure en fixe pour Montlieu La Garde. Le projet a de grandes chances d'être retenu, mais pour l'implantation d'une brigade mobile.

Enfin, en Charente, il semble que la création d'une brigade mobile à Cherves Richemont soit dans les tuyaux pour couvrir tout le Nord de l'agglo de Cognac. On parle aussi d'une brigade fixe près d'Angoulême.