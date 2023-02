Il y aura peut être de nouvelles brigades de gendarmerie en Vaucluse. Pour le moment, 11 communes du département se sont portées candidates. Parmi celles qui ont ou vont déposer un dossier il y a Piolenc, Courthézon et Mirabeau. Ces créations de brigades d'ici 5 ans s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan du ministère de l'Intérieur : 200 nouvelles brigades au total partout en France dans les zones dites rurales. Les premières ouvriront dès cet été.

"On va dire que depuis plusieurs années tout a été concentré", constate Robert Tchobdrenovitch. Le maire de Mirabeau juge légitime d'avoir une brigade dans sa commune qui dépend de la compagnie de Pertuis aujourd'hui. "Nous sommes une des portes du Vaucluse et avoir des gendarmes ici c'est quand même plus intéressant", ajoute Robert Tchobdrenovitch. L'argument géographique est également employé par Louis Driey le maire de Piolenc : "nous serions plus réactif plutôt que d'appeler la brigade de Châteauneuf, de Bollène ou d'Orange".

Des brigades de 10 postes environ

Les élus le reconnaissent également. L'installation de gendarmes permet d'instaurer un sentiment de sécurité auprès de la population. C'est aussi une belle occasion d'attirer de nouveaux habitants. "Par exemple sur Mirabeau, nous pourrions avoir une dizaine de gendarmes. Cela correspond à dix familles supplémentaires, ce n'est pas rien", constate le maire.