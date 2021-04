De nouvelles communes en Dordogne pour se faire vacciner contre le coronavirus

Le préfet de la Dordogne a annoncé ce vendredi 2 avril l'ouverture de deux nouveaux centres de vaccinations mais aussi la création d'une opération de vaccination sur trois jours à Terrasson et le regroupement des médecins pour vacciner à Thiviers.

Deux nouveaux centres de vaccination ouvrent en Dordogne le 6 et le 15 avril prochain. Photo d'illustration

Le pourcentage de Périgourdins vaccinés approche les 15% et le préfet de la Dordogne a fait le point sur les lieux de vaccinations en Dordogne. Il y a actuellement 16 centres ouverts et Frédéric Périssat a annoncé ce vendredi 2 avril l'ouverture de deux nouveaux centres de vaccination au mois d'avril.

Eymet

Un centre de vaccination ouvrira le mardi 6 avril à Eymet. Il s'agit du 17e centre en Dordogne.

Salignac-Eyvigues

Un 18e centre de vaccination va ouvrir le jeudi 15 avril à Salignac-Eyvigues.

Trois jours de vaccination à Terrasson

A Terrasson, une opération de vaccination sur trois jours sera organisée du 21 au 23 avril prochain avec l'aide des pompiers et du conseil départemental. Une deuxième opération sera organisée plus tard pour injecter la deuxième dose de vaccin aux Terrassonais. Le préfet de la Dordogne indique que deux autres opérations de ce type sont prévus dans d'autres communes mais que le choix n'est pas encore arrêté à ce jour.

Des médecins vaccinent ensemble à Thiviers

Les professionnels de santé de Thiviers avaient demandé la possibilité de se regrouper ensemble au dojo de la commune pour vacciner avec les doses Astra-Zeneca. Ils ont obtenu l'autorisation de l'Agence régionale de Santé et de la préfecture mais ils ne sont pas considérer comme centre de vaccination car d'une part, les doses ne viennent pas du super-congélateur de Périgueux et d'autre part, il n'y a pas de réservation possible en ligne car les professionnels vaccinent leurs patients.