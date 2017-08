De nouvelles coupures de courant à Hyères samedi après-midi

Après une panne très importante à Hyères et Carqueiranne vendredi soir, le courant partiellement revenu samedi matin a à nouveau disparu dans la journée. Les habitants et le maire n'en peuvent plus.

Dans le quartier du port à Hyères, Enedis en fait voir de toutes les couleurs aux habitants. Le courant d'abord coupé pendant plusieurs heures vendredi a sauté une fois de plus samedi aux alentours de 16 heures. Le maire de la commune Jean-Pierre Giran a réclamé des groupes électrogènes.

De l'électricité à 20 heures

Normalement, grâce aux huit groupes électrogènes installés samedi en fin de journée, le courant devrait revenir chez les centaines de foyers touchés par la panne vers 20 heures. Une réclamation du maire car, d'après lui, "Les opérations de réparation et n'ont pas été efficaces et suffisantes".

"Population touristique, population âgée plus la canicule, ça peut faire d'immenses dégâts, ajoute-t-il, sans parler des dégâts sur les activités touristiques et économiques".

Albane gère l'accueil du camping Eurosurf à Hyères. Un camping plongé dans le noir pendant le week-end de chassé croisé. Copier

Le maire invite tous les commerçants à se regrouper pour demander réparation à Enedis via EDF.

Des Hyérois en colère

Sur Twitter, de nombreux messages ont été publiés par des internautes agacés :

Pas d'électricité dans plusieurs secteurs de Hyeres depuis 15 heures (9 h). Dis @EDFofficiel@ENGIEgroup, tu nous éclaires sur les délais.. — Poletto Peggy (@pEggYon) August 4, 2017

Pareil ici @Vacances_Bleues#Hyères

Cela s'appelle le courant alternatif :



- du courant

- pas de courant

- du courant

- pas de courant ... https://t.co/YktiPt3IuE — elcp72 (@elcp72) August 5, 2017

Edf est bien plus occupé à forcer l'installation de Son compteur mouchard et dangereux pour la santé à 7 M que réparer Hyères.

#Hyerespic.twitter.com/zB4wkSnFHT — Antoine SCHULLER🇫🇷 (@777Antoine777) August 5, 2017

La mairie de Hyères et la préfecture du Var ont mis en place une cellule d'information :