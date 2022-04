De nouvelles familles de réfugiés ukrainiens bientôt accueillies à Issoudun

Au 66e jour de la guerre en Ukraine, des milliers de civils continuent de fuir les combats. Certains se réfugient chez nous, dans l'Indre. À Issoudun notamment, neuf réfugiés ont été accueillis. Les premières familles sont arrivées fin mars. Et ce n'est pas fini. Cinq autres réfugiés doivent arriver la semaine prochaine. À cette occasion, la mairie a organisé ce samedi 30 avril une cérémonie d'accueil à l'hôtel de ville.

Une formation de français pour les 14 réfugiés

"Mon travail en tant que maire, c'est de faire en sorte que tous ceux qui arrivent dans notre cité trouvent ce qui est essentiel à leur vie quotidienne", insiste André Laignel, maire d'Issoudun. Cela commence par le logement, cinq appartements sont mis à disposition des réfugiés, en partenariat avec les bailleurs Scalis et l’Opac. "La générosité des associations, des clubs et des habitants a permis de meubler ces logements, d'apporter par exemple des casseroles aux parents pour qu'ils puissent cuisiner pour leurs enfants", précise-t-il.

La prochaine étape sera l'apprentissage de la langue. "Leur insertion ne peut être réussie que s'ils peuvent dialoguer avec ceux qui les entourent et donc avoir un minimum de français", poursuit André Laignel. Une formation de français à destination des réfugiés démarrera le 9 mai. Au total, 230 heures de cours seront proposées. "Cette formation leur permettra d'acquérir les rudiments de base, précise le maire d'Issoudun. On veut leur donner les bases nécessaires à leur vie quotidienne".

"Ma fille suit déjà des cours de karaté"

Irina maîtrise déjà quelques mots de français, notamment "merci" et "bonjour". Cette peintre a fui la ville d’Irpine, dans la banlieue de Kiev, en Ukraine, avec sa fille de 9 ans, Eva. Elles se sont installées à Issoudun à la fin du mois de mars.

"On a été très bien accueillies, le logement est assez confortable, propre et bien aménagé, raconte Irina. Ma fille va à l'école de proximité et elle commence déjà à suivre des cours de karaté". Les enfants ukrainiens accueillis par la ville d'Issoudun sont déjà tous scolarisés. Ce qui donne de l'espoir à cette maman : "si notre avenir n'est pas en Ukraine, il sera peut être en France".

Irina n'espère désormais qu'une seule chose : revoir son mari, un pasteur resté en Roumanie pour venir en aide aux réfugiés arrivant des zones de conflit.