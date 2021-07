De nouvelles manifestations en France contre le pass sanitaire

Les opposants au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour certaines professions sont de nouveau dans la rue ce samedi 31 juillet. 14.000 personnes se sont déjà rassemblées ce matin dans une quarantaine d'actions, a indiqué une source policière à franceinfo, et d'autres manifestations ont lieu cet après-midi.

Au total, les autorités prévoient la mobilisation de 150.000 personnes, dans 150 villes Samedi dernier, les manifestations avaient rassemblé 161.000 personnes et 110.000 une semaine plus tôt.

Des manifestations organisées dans 150 villes

À Paris, quatre manifestations sont organisées, dont l'une à l'appel de l'ex n°2 du FN et président des Patriotes Florian Philippot. Plus de 3.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour encadrer les manifestants et sécuriser les lieux sensibles, une semaine après que des manifestants ont été repoussés des Champs-Elysées, dont les accès sont bloqués ce samedi. Des tensions ont eu lieu à Montparnasse où, notamment, une équipe de journalistes de télévision a été repoussée, insultée par la foule et obligée de se retrancher dans une boutique, a constaté un journaliste de franceinfo sur place.

Des manifestations ont également lieu à Mont-de-Marsan, Dax, Montpellier, Nantes, Limoges, Perpignan, Avignon, Annecy, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Reims, Pau, Lille ou encore Bayonne. Ils défilent en scandant "liberté", "Macron ton pass, on n'en veut pas" ou encore en chantant la Marseillaise et avec des pancartes "la dictature ne passera pas" et "nos vies nous appartiennent".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Regroupée autour des mots-dièses #manif31juillet et #PassDeLaHonte sur les réseaux sociaux, l'opposition aux mesures gouvernementales fédère des manifestants anti-pass sanitaire, anti-vaccins ou anti-confinement ou encore des gilets jaunes.

À Grenoble, des manifestants ont construit un char artisanal mettant en scène la mise à mort d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Didier Lallement et Christophe Castaner sur une guillotine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le pass sanitaire a été adopté définitivement dimanche soir, après six jours de débats houleux au Parlement. Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs depuis le 21 juillet, son extension pour les cafés, foires, salons, restaurants et trains est prévue le 9 août. Entre temps, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi le 5 août.