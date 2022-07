De nouvelles zones de stationnement gratuites à courte durée à Montpellier

Après celle des Arceaux, la ville de Montpellier met en place sept nouvelles zones de stationnement gratuites de courte durée. Il s'agit de lutter contre les voitures ventouses et de faciliter l'accès aux commerces.

En janvier dernier, la Ville et la Métropole de Montpellier ont réalisé une première zone stationnement gratuite de très courte durée (30 min max) quartier des Arceaux pour offrir plus de places disponibles, lutter contre les voitures ventouses et ainsi faciliter l’accès aux commerces.

Après six mois d’expérimentation, sept nouvelles zones de stationnement réglementé gratuites sont proposées.

Boulevard de Strasbourg

Rue du Faubourg Figuerolles

Place Salengro

Place Ernest Granier (une zone de chaque côté de la place)

Rue Proudhon

Rue du Faubourg Boutonnet

Ces nouvelles zones de stationnement gratuites de 30 minutes, entre 9h et 18h ont plusieurs objectifs :

optimiser l’offre de stationnement au bénéfice des commerçants pour encourager l’activité économique et commerciale du quartier

multiplier les rotations de véhicules pour mieux accueillir deux fois plus d’usagers

faciliter les livraisons, la dépose rapide, le retrait des achats

favoriser la disponibilité des places en luttant contre les véhicules qui occupent de façon abusive une place de stationnement (véhicules ventouses)

La réalisation de ces zones de stationnement s'accompagne de la création d'emplacements pour les vélos, les vélos cargos, les motos. Des emplacements pour les PMR et les livraisons complètent ces zones.

Afin d’accompagner les automobilistes, des « ambassadeurs » seront présents sur site durant les premières semaines. Ils pourront ainsi informer les usagers du fonctionnement de cette nouvelle zone et les sensibiliser à l’utilisation simple et pratique de l’application M’Ticket pour régler les titres de transports et de stationnement.