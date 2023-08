De Paris au Tourmalet, un tour de France à vélo pour des réfugiés

Les réfugiés et bénévoles participants au Reborn trip 2023 à Lourdes.

Ils sont réfugiés et ils traversent la France à vélo, de Paris au Col du Tourmalet. Ce défi, le "Reborn trip" se tient pour la 3e année et rassemble une cinquantaine de réfugiés accueillis dans un hébergement d'urgence de région parisienne, suivis et encadrés par une vingtaine de bénévoles, pour une aventure de trois semaines qui s'achèvera mardi 22 août avec l'ascension du Géant des Pyrénées. Parmi eux, certains n'étaient jamais monté sur un vélo, d'autres n'avait jamais eu l'occasion de visiter la France.

Découvrir la France et se rencontrer

Parmi ces réfugiés, certains n'étaient jamais monté sur un vélo, d'autres n'avait jamais eu l'occasion de visiter la France. "C'est une très bonne expérience, physique avant tout mais aussi un partage des cultures, un mélange entre les nationalités", savoure Nabil, réfugié tunisien. Il apprécie aussi de "regarder et découvrir la France" et se dit "fier" d'avoir parcouru 1000 km à vélo jusqu'aux Pyrénées.

A la vue des liens qui se nouent entre tous les participants, le pari est réussi pour l'association Reborn, organisatrice de l'événement. "C'est formidable de les accueillir en France mais encore faut-il s'en occuper et créer des occasions pour qu'ils rencontrent les Françaises et les Français", déplore Patrick Brissonneau, fondateur de l'association. Avec cette initiative, il espère aussi faire changer le regard des Français sur les réfugiés, "pour arriver à se comprendre, à se connaitre et découvrir qu'on a un projet commun".