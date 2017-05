VIDÉO - De Paris à Montpellier, il marche 700 kms contre l'homophobie

Ce 2 mai, Julien Mas, un réalisateur de 34 ans, se lance dans une marche à pied de 700 kms, de Paris jusqu'à Montpellier. Il veut dénoncer l'homophobie et faire connaître l'association "Le Refuge". Elle vient en aide aux jeunes homosexuels en rupture avec leurs proches.

Le déclic lui est venu l'été dernier, en 2016. À la radio, Julien Mas entend l'un des responsables de l'association "Le Refuge" lancer une alerte. En plein mois d'août, le nombre de jeunes homosexuels en rupture avec leur famille explose, le standard de l'association aussi. "Le Refuge" vient en effet en aide aux jeunes de 16 à 25 ans, mis à la porte de chez eux après avoir révélé leur homosexualité. Julien Mas y voit les conséquences du "débat houleux sur le mariage pour tous".

Sensibilisé à cette question depuis 2012 et sa première rencontre avec l'association, Julien décide de s'emparer du sujet et d'agir. "Nous sommes en 2017" dit-il, et "l'homophobie brise encore des destins". Il faut "mobiliser sur cette question de société !" s'exclame-t-il.

En 2017, l'homophobie brise encore des vies" - Julien Mas

Avec le soutien du "Refuge", Julien décide alors de marcher à la rencontre des gens. Lui qui se décrit comme une "sportif du dimanche" veut de "sensibiliser", expliquer, répondre aux questions, briser des tabous. Le trajet se fera entre Paris, où il vit, et Montpellier, où se trouve le siège du Refuge. À pied, Julien Mas traversera notamment le Loiret, la Nièvre, l'Allier, le Puy-de-Dôme ou encore la Lozère. Un parcours volontairement très rural dans des départements où le Refuge n’existe pas et où il n’est pas connu.

L'homosexualité, un sujet "sensible et compliqué à aborder" - Julien Mas

L'homosexualité est un "sujet sensible" et parfois "compliqué à aborder" reconnaît Julien Mas. Il appelle donc qui le souhaite à le rejoindre le temps de quelques kilomètres, pour créer de l’échange, des rencontres, un mouvement. Julien organisera également des réunions dans 26 des communes qu'il traversera (voir les dates précises ci-dessous) pour essayer, petit à petit, de faire avancer "la tolérance et le vivre-ensemble".

Une invitation au dialogue

"L'idée n'est pas de juger ou de condamner, mais d'écouter, de comprendre" martèle Julien. Il espère rencontrer des parents, des familles de jeunes homosexuels, pour entendre leur "peur, leur incompréhension" et, espère-t-il "partager un moment de convivialité".

Cette marche aura lieu pendant la semaine Nationale de lutte contre l'homophobie, du 15 au 22 mai 2017. Pour le rejoindre, vous pouvez suivre sa page Facebook ou suivre la marche de Julien Mas grâce à notre carte ci-dessous.

Dates et parcours de la marche