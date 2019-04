De passage en Mayenne, la présidente du Secours Catholique : "la pauvreté n'émeut plus personne, c'est très grave"

Mayenne, France

En France, tient à rappeler le Secours Catholique, la pauvreté touche près de 10 millions de personnes dont 3 millions d'enfants, soit 14% de la population. Une urgence sociale qui n'est pas sérieusement prise en considération regrette Véronique Fayet, la présidente nationale du mouvement.

Toucher le coeur des grands donateurs sur la détresse, non pas de pierres, mais de personnes"

Les Français, pourtant, peuvent être généreux, très généreux. On vient de s'en rendre compte. Près d'un milliard d'euros de dons a été recolté en une semaine pour Notre-Dame à Paris. Un élan de générosité pour la reconstruction de ce morceau de l'Histoire de France. Des particuliers, de riches hommes d'affaires, des groupes industriels se sont mobilisés pour sauver Notre-Dame.

Un milliard d'euros en quelques jours, forcément ça interpelle, paradoxalement, le Secours Catholique. Véronique Fayet s'en explique : "ça nous dit qu'il y a beaucoup d'argent dans notre pays. Nous aussi, on cherche des donateurs, des grands donateurs. On sait qu'ils pourraient faire de gros chèques. Certains le font mais ils sont trop rares. On a du mal à les sensibiliser à la question de la pauvreté. Il y a un élan pour Notre-Dame, tant mieux ! J'espère que ça va nous aider à trouver la façon de toucher le coeur de ces gens-là sur la détresse, non pas de pierres, mais de personnes, d'enfants qui vivent dans des situations difficiles. La pauvreté, ça n'émeut plus personne et c'est très grave".

La présidente nationale du Secours Catholique est en Mayenne ce mardi. Une table-ronde est organisée dans les locaux de la délégation départementale en fin d'après-midi (rue du Docteur Ferron à Laval). Véronique Fayet vient, par ailleurs, de publier un livre intitulé "Révolution fraternelle, le cri des pauvres".