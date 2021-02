De père en fils, les élèvages Brier cultivent un modèle d'agriculture intégrée aux territoires

Dans la famille Brier, à Rochonvillers, on est éleveurs de bovins de père en fils. Le père, Yves, a été précurseur dans le développement des circuits courts dans les années 2000. Benoit et Nicolas, troisième génération aux commandes, continuent de les développer.

Benoit et Nicolas Brier, trentenaires, forment la 3ème génération d'éleveurs dans la famille

Alors que l'édition 2021 du salon de l'agriculture est annulée, France Bleu consacre une journée spéciale aux agriculteurs ce mercredi. À Rochonvillers, près de Thionville, Nicolas et Benoit Brier forment la troisième génération d'éleveurs aux commandes de l'exploitation bovine BRIER. La recette de leur succès : adapter leur communication et leurs canaux de vente au consommateur d'aujourd'hui, tout en préservant leurs valeurs agricoles.

Yves Brier et ses fils Nicolas et Benoit © Radio France - Natacha Kadur

Un savoir faire enraciné

C'est un savoir faire reçu comme un héritage pour Benoit, qui a toujours su qu'il voulait travailler dans l'entreprise familiale : " Depuis qu'on a 12 ou 13 ans on allait déjà aider notre père à faire des colis de viande qui partaient pour la livraison à domicile. On a des clients qu'on livre aussi de générations en générations, et ils grandissent avec nous ", explique-t-il.

Notre façon de faire depuis 20 ans n'a pas changé - Benoit Brier

Nicolas, lui, est un peu le rebelle de la famille. Il a fait des études de commerce qui l'ont amené à séjourner à Bruxelles puis à Lyon, l'une des capitales de la gastronomie française. C'est le décès de son grand père, Hubert, en 2014, qui le pousse à ce retour aux sources : " Ce qui me tient à cœur c'est de continuer à développer, peut être d'une autre façon commercialement, notre viande charolaise, mais toujours en gardant le savoir faire que notre grand père puis notre père nous ont transmis, et que Benoit et moi essaierons aussi de transmettre à notre tour ", explique-t-il.

Yves Brier a développé la vente directe dans les années 2000, après la crise de la vache folle © Radio France - Natacha Kadur

Précurseur des circuits courts

Dès les années 2000, après la crise de la vache folle, Yves Brier décide de prendre son indépendance des circuits de distribution agroalimentaires, et développe la vente directe au consommateur. Tout commence par des flyers distribués dans les boites aux lettres. Les clients sont livrés à domicile par l'entreprise.

"C'est quelque chose qu'on a dans le sang" - Benoit Brier © Radio France - Natacha Kadur

Après son lycée agricole, Benoit rejoint l'exploitation aux cotés de son père, Yves. À deux, ils développent le marché des grandes et moyennes surfaces. En 2015, Yves Brier décide de concevoir son propre steak haché " fait à partir de muscles entiers, pas de chutes de viande. Du haut de gamme", explique-t-il. Les steaks hachés Brier sont aujourd'hui commercialisés dans près d'une soixantaine de supermarchés de la région.

Brier commercialise un steak haché depuis 2015, vendus dans une soixantaine de grandes surfaces en Moselle © Radio France - Natacha Kadur

Les élevages Brier commercialisent aussi leur viande auprès d'une centaine de cantines scolaires de Moselle et de Meurthe-et-Moselle : " Il est important que de la viande produite en Moselle puisse être consommée dans les écoles de Moselle ", explique Yves Brier.

Du Marketing 2.0

Le trio a su miser sur l'innovation face à la concurrence féroce des intermédiaires de l'agroalimentaire. Depuis que Nicolas a rejoint l'exploitation, le commerce se développe avec les moyens d'aujourd'hui : " Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux comme Facebook. On travaille à améliorer notre référencement naturel sur Google. Nous avons même crée une chaine Youtube : on prépare des recettes qu'on met en avant pour que nos clients puissent travailler notre viande charolaise d'une autre façon", explique celui qui porte la casquette de spécialiste en marketing.

On est en plein dans le commerce, mais en gardant nos valeurs agricoles, en racontant notre histoire - Nicolas Brier

Pour Yves Brier, qualité rime aussi avec proximité : " La demande est telle qu'on réfléchit encore à agrandir, mais cela a ses limites si on veut respecter nos engagements : tout ce qui est vendu chez Brier vient de chez Brier".