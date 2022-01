De plus en plus d'étudiants-entrepreneurs à l'université de Lorraine

Avoir 20 ans en 2022, c'est peut-être se lancer dans une création d'entreprise alors qu'on est étudiant ! Le Peel : pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine, accompagne depuis dix ans des jeunes qui ont une idée et veulent la développer. Le phénomène gagne du terrain comme l'explique Christophe Schmitt, vice-président de l'université de Lorraine en charge de l'entrepreneuriat : "le bilan est très positif et on a chaque année un nombre d'étudiants-entrepreneurs plus importants. On a commencé à quatre et l'année dernière on était à 524 étudiants-entrepreneurs. Cela fait six ans qu'on est numéro un au niveau national".

Malgré la crise du Covid, la demande des étudiants est là selon Christophe Schmitt : "ils ont envie de prendre en main leur destin, de se battre pour leurs valeurs, pour leurs visions du monde". Pour autant, ces étudiants accompagnés par le Peel n'iront pas tous jusqu'au bout et ce n'est pas grave pour le vice-président de l'université de Lorraine : "l'essentiel est largement ailleurs, la création d'une entreprise, c'est la conséquence d'un parcours [...] c'est plus le chemin qui est intéressant car on travaille sur le développement de compétences qui vont servir dans une perspective d'insertion professionnelle plus large".

La place du numérique est de plus en plus importante"

Les projets accompagnés sont très diversifiés, de l'enseigne de restauration à la start-up dans le tourisme numérique. Mais en dix ans, Christophe Schmitt a vu les projets des jeunes se modifier progressivement : "tout ce qui est lié au développement durable s'est beaucoup développé. La place du numérique est de plus en plus importante aussi sur des projets classiques comme le commerce où l'on peut monter une boutique sans lieu physique. On a des jeunes qui se lancent sur des gammes de produits, des vêtements qu'ils n'auraient pas pu faire avant de manière traditionnelle".