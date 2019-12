Les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le marché de la seconde main pour leurs cadeaux de Noël. Une tendance justifiée par un souci économique, mais pas seulement !

De plus en plus de cadeaux d'occasion sous le sapin de noël

L'occasion de plus en plus plébiscitée par les consommateurs

Aix-en-Provence, France

C'est de plus en plus tendance ! Selon une étude Kantar pour eBay, cette année, 54 % des français se disent prêts à offrir à leurs proches un cadeau d'occasion, contre 50% en 2018. Une tendance qui se retrouve particulièrement chez les jeunes : 68% des 25-34 ans sont prêts choisir cette option contre à peine 39% des 55-64 ans. Et les motivations des français sont diverses. Il y a bien sûr, le prix moins cher mais aussi la volonté de lutter contre la surconsommation ou encore les préoccupations écologiques.

Il n'y a plus de tabou (Patrice, vendeur chez Occadeco à Aix-en-Provence)

Et ce boom de l'occasion pour les cadeaux de noël se vérifie chez Occadeco, spécialiste de l'occasion à Aix-en-Provence. Ici on trouve de tout à petits prix : bijoux, vaisselle, bibelots, meubles, livres, vélos. Patrice est vendeur dans ce magasin depuis 1998 et selon lui "il n'y a plus de tabou. Avant les gens étaient gênés d'offrir de l'occasion à noël mais maintenant ce n'est plus un problème. On affiche".

Dans les allées du magasin, Amandine 33 ans cherche des idées de cadeau. Cette année son budget ne lui permet pas d'acheter du neuf et surtout elle veut mettre du sens en trouvant un fil conducteur, un souvenir rattaché à ses cadeaux. "J'ai trouvé pour ma sœur un tableau qui date de la fin du 18e siècle. C'est un clin d’œil à nos souvenirs d'enfance. Elle avait un tableau comme ça dans sa chambre lorsqu'elle était petite. Un tableau à 20 euros, et en plus j'ai l'espoir que sa valeur soit supérieure au prix affiché. Ça fait marcher la boite à fantasmes! ".