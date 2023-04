De plus en plus de communes de l'Hérault veulent leur marché, mais il n'y a pas assez de commerçants

Le printemps, c'est la saison des amours, mais aussi des marchés ! Dans l'Hérault, de plus en plus de villes créent ou agrandissent leur marché. Un phénomène qui s'amplifie depuis plusieurs années. A Villeneuve les Maguelone, un marché ouvrira le 7 mai prochain. A Teyran, on cherche des commerçants pour agrandir le marché hebdomadaire et à Sussargues aussi.

A Sussargues, ça fait 10 ans que le samedi matin, un maraicher vend ses fruits et légumes sur le parking des écoles. Depuis environ deux ans, il a été rejoint par quelques collègues. Aujourd'hui ils sont quatre, mais la maire de Sussargues, Eliane Lloret veut étoffer l'offre pour ses habitants.

"Il y a 20 ans on ouvrait deux marchés par an dans l'Hérault, aujourd'hui c'est 10"

Une offre plus variée est aussi importante car les marchés attirent de plus en plus de clients. Jean-Pierre Touchat est le président du syndicat des commerçants de halles et de marchés de Montpellier, qui couvre les deux tiers Est du département. En vingt ans, il a vu une nette évolution de la création de marchés. Dans les années 1990-2000, il y avait deux nouveaux marchés par an, aujourd'hui, on atteint les dix chaque année. *"*Il y a un retour aux sources, il ne faut pas oublier que les marchés ont les meilleurs produits, avec le meilleur rapport qualité/prix".

Attention à la précipitation des communes

"Certaines villes ou villages s'imaginent qu'on peut créer un marché très rapidement, en claquant des doigts : c'est faux !" Le syndicat des commerçants des halles et marchés est ravi des cet essor, mais Jean-Pierre Touchat appelle les communes à prendre le temps qu'il faut pour créer un marché qualitatif. "Il faut faire des banderoles à l'entrée du village, laisser fonctionner le bouche à bouche et faire appel à la presse locale", ajoute-t-il. Des candidatures arrivent grâce à cette communication, puis la commune doit faire un mélange entre des commerçants expérimentés, pour donner du corps au marché, et des marchands qui se lancent.

A Sussargues , les banderoles sont toujours affichées et les candidatures toujours les bienvenues. La mairie envisage aussi de déménager son marché du samedi matin, le déplacer des écoles vers le cœur de ville, pour avoir plus de passage.