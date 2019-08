De plus en plus de demandes de temps partiel refusées aux enseignants de l'académie de Toulouse

Les syndicats enseignants ont constaté que les demandes de temps partiel étaient de plus en plus refusées par l'académie de Toulouse. Ce phénomène serait apparu il y a trois ans en ce qui concerne le second degré. Il s'agit des demandes de temps partiel pour convenance personnelle.

L'académie de Toulouse refuse de plus en plus les demandes de temps partiel. C'est ce que dénoncent les syndicats enseignants. Il ne s'agit pas des demandes de droit (celles que l'administration ne peut pas refuser) mais des demandes sur autorisation. Par exemple, passer à 80% pour avoir du temps pour soi, pour un projet personnel, ou encore parce qu'en fin de carrière certains enseignants se sentent usés.

Le refus de demande est un phénomène assez récent, apparu il y a trois ans pour le second degré dans l'académie de Toulouse, faute d'enseignants. D'après le SNUipp-FSU 31, l'année dernière, il y aurait eu 335 refus sur 471 demandes de temps partiel et il y a deux ans, 386 refus sur 612 demandes.

Certaines disciplines plus concernées que d'autres

Si vous êtes professeur de mathématiques, français, anglais, technologie ou encore économie- gestion, vous n'avez quasiment aucune chance que votre demande soit acceptée selon les syndicats. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants dans ces matières. Le métier ne serait pas particulièrement attractif financièrement. C'est comme cela que l'explique le syndicat SNES-FSU 31 qui a constaté que l'académie de Toulouse a commencé à refuser des demandes de temps partiel il y a trois ans.

Pour l'école, ces restrictions remonteraient à déjà quatre ou cinq ans. D'après le syndicat SNUipp, tous les départements ne sont pas impactés de la même manière. Dans le Lot, aucun souci. En Ariège, le problème a été résolu en 2016. En revanche, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées sont très touchées. Le syndicat UNSA estime que la décision est liée à l'inspecteur d'académie.

"Ça prouve vraiment que l'académie est déficitaire"

Marie est professeur de physique-chimie depuis 20 ans. Elle travaille dans un collège de l'académie de Toulouse. Elle avait demandé à passer à 60% à la rentrée pour pouvoir finaliser une formation mais cette demande a été refusée : "J'avais été prévenue du contexte déficitaire dans ma discipline toutefois j'avais un espoir que la demande soit acceptée parce c'est un temps partiel utilisé pour faire une formation complémentaire dans mon travail."

"Pour ma part ce n'est pas très grave parce que je peux assurer ma fonction, ajoute Marie. Maisje me mets à la place de personnes qui ont des soucis de maladie ou qui ont perdu un proche et qui voudraient prendre un peu de temps pour souffler, c'est totalement impossible."

Des répercussions sur les élèves

Prenons l'exemple d'un enseignant en fin de carrière qui souffre de quelques soucis de santé, l'académie de Toulouse lui refuse sa demande de temps partiel. C'est une situation qui se produit régulièrement selon le secrétaire général du SNES-FSU de Haute-Garonne, Pierre Priouret : "Le rectorat est bien conscient qu'il y aura sans doute très certainement des difficultés de remplacement, de la complexité pour les élèves et des temps où il n'y aura pas d'enseignant devant les élèves, tout le monde est impacté."

Et chaque année, après les refus de demandes de temps partiel, certains enseignants démissionnent. Guy-Eric Jacquet est co-secrétaire départemental du syndicat Snuipp-FSU 31 : "C'est une vague, entre cinq et dix démissions chaque année, c'est lié au fait qu'on n'a pas de moyen d'aménager notre exercice." D'après lui, il serait aussi de plus en plus compliqué d'obtenir une mutation pour les enseignants qui veulent quitter la Haute-Garonne ou encore de pouvoir prendre un congé sabbatique. L'académie de Toulouse sollicitée sur le sujet n'a pas souhaité répondre à nos questions.