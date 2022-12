De plus en plus de familles sollicitent les Pères Noël Verts du Secours Populaire en Haute-Vienne

Une ribambelle de bonnets verts étaient présents sur le marché de Noël de Limoges, place de la République ce mercredi. Le Secours Populaire a lancé son opérations "Pères Noël Verts" pour aider les familles dans le besoin à l'approche des fêtes de fin d'année. En tout, 1.300 familles (dont 1.200 enfants) devraient bénéficier de distributions de produits festifs, de jouets, livres, chocolats au cours du mois de décembre.

ⓘ Publicité

"Beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux, assure Nathalie, bénévole depuis 16 ans au Secours Populaire de Haute-Vienne. Le Père Noël Vert permet que les enfants aient un cadeau à ce moment-là, grâce à la générosité de tous les bénévoles, mais aussi des donateurs". Avec le contexte de l'inflation "On va avoir besoin de se serrer les coudes, d'entraide, et que nos Pères Noël soient les plus actifs possible pour apporter de la solidarité au plus grand nombre" affirme Thierry Mazabraud, secrétaire général du Secours Populaire en Haute-Vienne. Alors que même l'association a subi des problèmes d'approvisionnement pour confectionner ses paniers de fête de fin d'année.

12.000 familles bénéficiaires en 2022

Au-delà de Noël, le Secours Populaire de Haute-Vienne est venu en aide à 12.000 personnes cette année selon Thierry Mazabraud, contre 10.000 en moyenne. Tout ça à cause de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie qui affaiblissent des foyers déjà dans des situations précaires : "il y a les privations au quotidien sur l'alimentaire, et beaucoup de familles qui s'interrogent sur comment payer les jouets et cadeaux de Noël, les repas, et la question du chauffage, tout ça crée de l'inquiétude et un climat difficile", selon le secrétaire général.