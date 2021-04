Depuis le début de la crise sanitaire, des dizaines de migrants, le plus souvent originaires d'Afrique du Nord, arrivent chaque jour à Perpignan. Associations comme autorités peinent de plus en plus à faire face à cet afflux.

De plus en plus de migrants à Perpignan depuis le début de la crise sanitaire

C'est l'une des conséquences inattendues de cette crise sanitaire : depuis plusieurs mois, des dizaines de migrants arrivent chaque jour à Perpignan et se retrouvent bloqués sans ressources, ni perspectives. Les associations peinent de plus en plus à faire face à cet afflux.

Des dizaines de migrants chaque jour

Parmi les associations en difficulté depuis cet afflux : "Au cœur de l'humanité 66". Habituellement les bénévoles viennent en aide aux sans-abris, mais depuis plusieurs mois, ils doivent s'occuper de nouveaux publics

.Fatouma Miloud Hocine est la vice-présidente de l'association, elle le constate tous les jours : " on a remarqué pendant le confinement, c'était à peu près vers les mois d'avril/mai une arrivée massive de migrants originaires d'Afrique. Au début on s'est dit ça va se calmer, ça va passer et en fait on en voit de plus en plus." La police interpelle en moyenne entre 36 et 50 personnes chaque jour depuis plusieurs mois.

Fatouma Miloud Hocine réalise une à deux maraudes par jour près de la gare de Perpignan. © Radio France - Lagarde Alexandra

Fatouma Miloud Hocine continue ses maraudes tous les jours avec son vélo, non sans difficulté : "on voit des femmes et des enfants sans rien. On ne peut pas leur refuser de l'aide sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier ou qu'ils ne sont pas des sans-abris. On est une association humanitaire, on doit aider tout le monde."

Parmi eux des mamans et des enfants sans papiers

C'est pour faire face à cet afflux et ces nouveaux publics que Sylvie Ribeil, une amie de Fatouma a décidé de créer l'association Les Petits Bouts 66. "Je distribuais des petits-déjeuners à la base pour les sans-abris et de plus en plus nous avons vu arriver des sans-papiers et des mamans."

Dans son petit local, rue de La Petite Monnaie, en plein cœur de Perpignan, elle distribue des habits pour bébé, des couches, de la nourriture et surtout apporte du réconfort. "Je voyais des enfants en plein hiver pieds nus dans la rue, les mains gelées.

Leur maman sans argent, ni nourriture. a ce moment-là avec des amis on avait pour projet d'ouvrir un restaurant associatif, on ne pouvait pas à cause du Covid, alors j'ai décidé de créer cette association pour les mamans sans papiers et leurs enfants."

La crise sanitaire complique encore plus les déplacements

Depuis l'ouverture du local en janvier elles sont une petite dizaine de bénévoles à aider les mamans quatre jours par semaine. Ce matin-là, Haya qui est originaire du Maroc et vient d'arriver à Perpignan, passe dans le local.

Elle doit accoucher dans quelques jours, Sylvie s'occupe d'elle : "nous avons trouvé une baignoire pour ton bébé et des habits chauds parce qu'il pourra faire encore un peu froid ces prochaines semaines."

Sylvie Ribeil a décidé de créer, avec deux autres amies, Les Petits Bouts 66 en janvier dernier lorsqu'elle a vu affluer des mamans sans papiers avec leurs enfants à Perpignan. © Radio France - Lagarde Alexandra

Caroline Carlier est bénévole dans l'association, elle habite à Céret et récolte des habits pour bébé autour de chez elle. Elle les apporte ensuite à Perpignan dans le local. Pour elle, plusieurs explications permettent de comprendre cet afflux : "les frontières sont fermées, pour ceux qui voulaient gagner l'Allemagne, la Belgique, il est plus difficile d'y aller.

Et pour ceux qui voudraient rentrer chez eux, ce n'est pas possible non plus puisque les frontières sont fermées là aussi et les moyens de transports tels que les avions et les trains sont moins nombreux."

Un afflux en constante augmentation depuis 2019

Du côté des autorités on n'est plus partagé concernant les raisons de cet afflux. Etienne Stoskopf, le préfet des Pyrénées-Orientales explique : "c'est vrai qu'à la frontière pyrénéenne il y a une pression migratoire qui est en augmentation depuis plusieurs années.

Moi, je ne le date pas des mesures prises pour faire face à la crise sanitaire. En réalité depuis 2019, année qui correspond au pic d'interpellations, on fait face à une augmentation qui est longue et qui est lourde pour les autorités."

"On ne sait pas exactement quelles sont les conséquences de ces mesures sanitaires [...] mais on peut penser que ça en a." ( Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées-Orientales )

Malgré tout, selon le préfet force est de constater que ces nouvelles mesures de restrictions entraînent : "des à-coups et des regroupements à certains endroits. On ne sait pas encore exactement quelles sont les conséquences de ces mesures sanitaires, on n'a pas assez de recul non plus, mais on peut penser que ça en a."