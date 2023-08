De plus en plus de passionnés de musculation au festival de la force de Tennie

Les participants doivent pousser sur dix mètres une brouette de plus en plus chargée en poids.

Des montagnes de muscles s'affrontaient à Tennie (Sarthe) ce dimanche 6 août. C'était à l'occasion de la 44e édition du festival de la force de la commune. Cet événement a été créé à l'origine pour que les ouvriers et autres exploitants agricoles se défient dans des épreuves de leur quotidien. Désormais, on voit de plus en plus de jeunes passionnés de musculation et de cross-fit s'inscrire à ces épreuves... hors du commun.

Porter à l'épaule un sac de blé de 80 kilos, tracter une charrette d'une tonne par équipe de quatre ou encore marcher le plus longtemps possible avec des bidons de lait de 20 kilos dans chaque main... voici une partie des épreuves du festival de la force de Tennie (Sarthe). A peine essoufflé, Kylian, 21 ans vient de pousser sur dix mètres une brouette chargée de 400 kilos*. "Je ne suis pas agriculteur mais étudiant en école d'ingénieur. Je m'entraîne régulièrement en développé couché, au soulèvement de terre et aux squats"*. Parmi les concurrents, Hugo, 35 ans, est coach sportif. Il vient là pour se dépasser. "Je veux battre mon record personnel et à terme j'aimerais décrocher le record qui est à 725 kilos."

Christophe et son fils Kylian tous les deux des participants au festival de la force de Tennie. © Radio France - Lucie Amadieu

"Ce n'est plus la même mentalité"

Les vainqueurs remportent les honneurs mais aussi de l'argent : jusqu'à 60 euros par épreuve gagnée. Mais la somme n'est plus dépensée comme avant selon Jean-Paul Blot, agriculteur et vice-champion à l'épreuve de la brouette. "Ce n'est plus la même mentalité. Ils viennent là pour gagner, pour ramasser des sous. Tandis que nous, quand on gagnait on le dépenser à la buvette pour faire travailler l'association."

Les participants doivent marcher le plus longtemps possible avec des bidons de lait de 20 kilos chacun. © Radio France - Lucie Amadieu

De son côté Jean-Yves Lucas, le président du comité des fêtes de Tennie qui organise l'événement est content de voir ces nouveaux profils. "C'est vrai que ce sont des gros bras mais porter un sac de 80 kilos ils ont du mal parce que c'est mou. Et puis ce sont des gens qu'on aime beaucoup parce qu'ils nous mettent de l'animation." Ce retraité souhaite à tout prix attirer les jeunes, les familles et les enfants pour faire perdurer cette tradition le plus longtemps possible.

