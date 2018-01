Fini les cartes de voeux et les SMS, c'est maintenant sur Facebook ou Twitter que les Périgourdins font leurs vœux via les réseaux sociaux. Une manière plus large et plus moderne de souhaiter une bonne année à ses proches.

Périgueux, France

Dans les magasins de Périgueux, on achète de moins en moins de cartes de vœux. Maintenant c'est directement avec son ordinateur ou son smartphone, en quelques clics que l'on peut souhaiter une bonne année à ses proches.

"C'est plus rapide et plus simple"

C'est une solution parfaite pour ceux qui recherchent chaque année la meilleure formule à utiliser pour écrire ses vœux. "_Je n'ai plus besoin de faire des messages personnalisés_, maintenant je mets un post sur mon mur Facebook et tous le monde peut le voir. C'est plus rapide et plus simple" explique Hélène.

"On a oublié les cartes postales et les télégrammes"

Plus rapide mais surtout plus convivial pour Jonathan. "C'est le meilleur canal maintenant pour souhaiter une bonne année à ses proches. Même les plus éloignés. C'est plus moderne, on a oublié les cartes postales et les télégrammes" s'amuse ce commerçant Périgourdin.

"Je préfère entendre le son de la voix des personnes que j'aime pour leur souhaiter une bonne année"

Mais beaucoup de Périgourdins restent tout de même adeptes de la méthode "classique". Trop impersonnel et neutre, les réseaux sociaux ne sont pas des endroits appropriés pour faire ses vœux pour certains. "Je préfère écrire à mes proches un message unique pour eux" explique ce père de famille. "Je n'aime pas les réseaux sociaux, je préfère entendre le son de la voix des personnes que j'aime pour leur souhaiter une bonne année" complète la maman.

Pourtant, les vœux sur les réseaux sociaux ont fait des adeptes jusqu'à L'Elysée. Même Emmanuel Macron a posté une petite vidéo pour faire des vœux spécialement dédiés aux jeunes.