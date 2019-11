De plus en plus de personnes accueillies aux "Restos du Cœur" de Saint-Malo

Les "Restos du Cœur " lancent officiellement leur 35e campagne ce mardi 26 novembre. Plus de 2.000 centres sont mobilisés dans le pays pour venir en aide aux plus démunis. A Saint-Malo une centaine de bénévoles accueillent les personnes dans le besoin toujours plus nombreuses.

Saint-Malo, France

"Ici vous avez le rayon frais avec la viande, les laitages, le fromage. De l'autre côté vous pouvez trouver la farine, la purée en sachet et là-bas c'est le marché avec les fruits et légumes. Ici tout est fait pour qu'on ait l'impression de faire ses courses dans une petite supérette." Sophie, 43ans est bénévole aux Restos du Coeur de Saint-Malo et elle est fière de présenter le centre dans lequel elle oeuvre depuis deux ans.

La quadragénaire vient au centre au moins deux fois par semaine, le lundi et le jeudi, pour la distribution des produits alimentaires au petit millier de personnes qui bénéficient de l'aide des Restos. "On est dans une société de plus en plus individualiste. On peut se retrouver très rapidement isolé et pour moi c'était important de m'engager pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Je le fais à fond et j'aime ça. J'aime les échanges qu'on peut avoir avec les gens qui viennent ici."

Reportage aux Restos du Cœur de Saint-Malo. Copier

Les jours de distribution, le centre situé rue de la Ville-ès-Cours fourmille. "Le matin je prends le camion pour aller faire la ramasse auprès des supermarchés, des petits commerces et parfois des agriculteurs. On récupère les produits qui nous sont donnés et qu'on va mettre en rayon ici. On vient de prévenir les commerces qu'on commençait la campagne d'hiver et qu'on allait passer deux fois par semaine," explique Pascal, chauffeur routier de 60 ans en charge de la ramasse.

De plus en plus de personnes accueillies

Devant le stand des fruits et légumes, Geneviève, 67 ans, termine sa mise en place. "Ce matin nous avons vu beaucoup de potirons. Nous avons dû enlever les parties abîmées, nettoyer les légumes. C'est du travail mais on a envie de faire plaisir aux gens. Moi je suis ici pour redistribuer ce que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie," sourit cette ancienne infirmière en psychiatrie.

Un peu plus loin près du stand dédié aux bébés, on trouve le vestiaire. Bernadette, 88 ans range quelques robes de chambre. "Je suis aux Restos depuis 1996 et je suis marqué par le fait qu'on voit de plus en plus de monde. Il y a quelques jours j'ai vu un monsieur qui vit dans la rue, pour moi c'est toujours choquant, inadmissible. On voit aussi de plus en plus de jeunes et des gens de mon âge qui ne vivent plus avec leur retraite. C'est fou..."

A la recherche d'un coiffeur

Une centaine de bénévoles s'activent à l'année aux Restos de Saint-Malo. "Le soutien des partenaires est très important pour nous. Nous avons des gens fidèles et la récolte auprès des particuliers en mars a été réussie. Cela nous a permis de distribuer 90.000 repas," précise Sophie. Mais les Restos c'est aussi de l'écoute, un point informations-emplois, un salon de coiffure. "D'ailleurs nous cherchons une coiffeuse ou un coiffeur bénévole qui pourrait venir une à deux fois par mois," précise Sandra. Il y a toujours à faire aux Restos !

Témoignage de Christine et Claudine, bénévoles et "bénéficiaires" des Restos. Copier

Distribution le lundi et le jeudi pendant l'hiver, de 14h à 16h30 au 36, rue de la Ville-ès-Cours à Saint-Malo. Inscription en fonction du barème fixé par l'association. Pour faire un don : restosducoeur.org