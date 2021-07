La ville de Nîmes déploie de nouveaux points d'accès en centre-ville pour offrir un wifi public et gratuit.

De plus en plus de points d'accès WIFI publics et gratuits à Nîmes

Dans le cadre de sa politique en faveur de l'inclusion numérique, la Ville de Nîmes poursuit le déploiement de points d’accès à internet sans fil publics. Objectif : proposer gratuitement aux usagers (habitants, professionnels et visiteurs) une connexion très haut débit sécurisée via leurs propres terminaux. "A travers ce déploiement, notre objectif est de lutter contre la fracture numérique en facilitant l’accès à internet pour tous les Nîmois. Réel indicateur de dynamisme et de modernité pour l’attractivité de la ville, le WiFi public permet également aux touristes de se connecter sans surcoût" explique Frédéric Escojido, Conseiller Municipal, Délégué à l’enseignement supérieur (communiqué).

Trente nouvelles bornes en cours d'installation

Dans sa première phase de déploiement, la Ville s'est concentrée sur l'Ecusson, "avec une logique de parcours et de continuité pour pouvoir rester connecté en itinérance". Une trentaine de nouvelles bornes sont actuellement installées : elles couvrent notamment le parvis des Arènes, l’Esplanade Charles de Gaulle, les boulevards Victor Hugo et Amiral Courbet, le parvis de la Maison Carré, les Jardins de la Fontaine et la place Gabriel Péri.

D'autres vont suivre : place aux herbes, Place du marché, Square de la Bouquerie, Square Antonin et Place de l'horloge.

Des bornes wifi intérieures sont également présentes dans les établissements municipaux recevant du public : mairie centrale et annexes, médiathèques, Halles, centres sociaux, CCAS, piscine Nemausa, musées, stade Marcel Rouvière, centre Pablo Neruda, stades des Costières et Kauffman, conservatoire, Parnasse, Mas Boulbon, Smac Paloma, etc.



A Nîmes, pour se connecter à une borne WiFi, l’identification est simplifiée, il convient juste d'accepter les conditions d'utilisation du réseau Wifi_Gecko porté par Nîmes Métropole.