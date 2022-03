La file d'attente devant la Préfecture des Alpes-Maritimes s'allonge. De plus en plus de réfugiés ukrainiens se présentent au CADAM pour remplir les formalités administratives. La Préfecture est débordée.

De plus en plus de réfugiés ukrainiens attendent désespérément devant la préfecture des Alpes-Maritimes

Christian Estrosi appelait mardi à l'aide. Les Alpes-Maritimes ne parviennent pas à absorber la vague de réfugiés ukrainiens, et cela se reflète devant la Préfecture du département. Plusieurs centaines de réfugiés attendent tous les jours pour obtenir des papiers. La raison de l'embouteillage: ils doivent tous passer par ici, alors même que 40% des ukrainiens arrivent en France par notre département.

Sur place, l'ambiance c'est un mélange de calme la plupart du temps, et de chaos une fois la barrière ouverte. On entend un peu de français, un peu d'anglais et surtout beaucoup de russe et d'ukrainien.

Dans la file, certains ont des petits sièges que l'on emmènerait à la plage ou pour un pique-nique. Depuis plusieurs heures, la file n'avance pas.

Ceux devant sont là depuis le milieu de la nuit. Une vingtaine de personnes ont même dormi devant la préfecture. L'association ukrainienne de la côte d'azur a prévu un peu de ravitaillement, mais il n'y en a pas pour tout le monde.

Dans cette foule, il y a Lisa qui suit un cours d'université en ligne sur son téléphone, Oksana qui était déjà là hier, et puis il y a Dyma. Il a 20 ans, lui il a déjà récupéré ses papiers la semaine dernière. Il a appris le français à l'école en Ukraine, alors maintenant il fait la traduction et aujourd'hui, il doit expliquer à tous ceux qui arrivent qu'il faudra revenir demain...

À chaque tramway, de nouveaux réfugiés viennent rallonger la file d'attente. Ils ne le savent pas en arrivant... Mais ils n'entreront pas aujourd'hui dans la préfecture.