De plus en plus de retraités sont obligés de reprendre un travail

Saint-Étienne, France

Selon une estimation non officielle, il y aurait entre 200 et 300 000 retraités sur les 13 millions que compte notre pays, qui ont été obligés de reprendre une activité pour boucler leurs fins de mois.

1/3 des seniors français seraient sous le seuil de pauvreté de 867 euros mensuels.

C’est en tout cas le cas de Christiane*, ( son prénom a été changé, elle souhaite rester anonyme) après une année de retraite effective, cette ligérienne a décidé de reprendre une activité à temps partiel, 4 heures par semaine, dans son ancien métier, dans une cantine municipale.

Pour elle cette reprise d’activité était essentielle "J'ai une retraite de 700 euros, même si j'ai la chance d'être en couple. Ça a été facile de retourner au travail car j'adorais mon métier. Moralement ça a été très bien mais j'ai dit à mes collègues si vous voyez que je suis devenue trop vieille , il faudra me le dire"

Christiane* a choisi ce rythme de travail de 4 heures hebdomadaires en fonction de son état de forme, même si son employeur lui avait proposé de retravailler à plein temps. "Je l'ai fait une semaine , mais j'ai pas pu continuer, alors j'ai dit non pour un plein temps. C'est une fatigue physique, c'est une récupération plus lente. Travailler jusqu’à 70 ans, c'est sûrement pas possible pour plein de gens" explique-t-elle.

Beaucoup de retraités choisissent des métiers à temps partiel comme le portage de journaux ou de publicités à domicile , agents de sécurité à la sortie des écoles, gardiens d'animaux, ou démarcheurs par téléphone.