De plus en plus de sapeurs pompiers landais s’exercent au sauvetage côtier

Bruno est sapeur-pompier depuis la moitié de son âge au moins, et aujourd'hui l'homme de Biscarrosse se spécialise en sauvetage côtier. Ils sont une dizaine à s'entrainer pour ce dernier stage de l'année sur la plage Santocha, à Capbreton, toujours peuplée en ce dernier jour de septembre. Ce sont des sauveteurs aquatiques expérimentés du Pays basque qui ont accepté de venir sur les plages landaises pour former leurs collègues et voisins.

A l'issue de ce stage, les sapeurs-pompiers landais venus des casernes aux alentours de la côte obtiendront (ou non) leur diplôme et pourront alors protéger la population de la noyade dès cet hiver.

Cette année, les sapeurs pompiers des Landes renforcent leurs moyens pour intervenir sur notre littoral et ça toute l'année. Le problème, en cas de noyade hors saison, les pompiers de chez nous ne sont pas formés au sauvetage. Le secours des pompiers sauveteurs aquatiques vient souvent en complément de celui des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) en charge de la surveillance des plages durant la saison estivale. Mais il peut aussi être le seul secours possible avant et après les horaires de surveillance et, surtout, hors-saison.

Seulement 11 sauveteurs côtiers landais

Jusqu’à présent, ils étaient une cinquantaine de pompiers des Landes à avoir le niveau 1, le but étant, sur trois ans, d’en avoir 80 aux niveaux 2 et 3, le tout étant financé par le Service départemental d’incendie et de secours 40 (SDIS) lui-même. Mais seulement 11 d'entre eux ont atteint le dernier niveau de sauvetage côtier pour environ 106 kms de côte landaise.

57 000 euros de matériel de sauvetage

Le SDIS des Landes a aussi acheté de quoi équiper ses nouvelles recrues. " Nous avons investi en tout cette année 57 000 euros de matériel de sauvetage et d'équipement individuel et collectif " explique le colonel Eric Duverger, " tout est autofinancé par le budget du SDIS". En plus des différentes sessions de formation, il y a de nouvelles bouées tubes, des paddles, un jet ski et des combinaisons.

Ils vont bientôt acquérir deux nouveaux jet-skis, qui permettent une intervention rapide au large quand les conditions de houle le permettent.