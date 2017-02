De plus en plus de voisins solidaires en Vaucluse pour lutter contre les cambriolages

C'est un système qui se développe dans les villes et villages du département : la "participation citoyenne". Les habitants d'un même quartier veillent sur les maisons des uns et des autres, sur le principe des Voisins Vigilants. Objectif : éviter les cambriolages. Et ça marche.

Le nombre de cambriolages est en recul dans le Vaucluse : - 4 % en 2016. Cette baisse est significative dans les villes, mais pas dans les campagnes. Pour lutter contre ce phénomène, un système se développe dans le département : la participation citoyenne (sur le modèle des Voisins Vigilants).

Dans les quartiers concernés (et signalés par un grand panneau jaune, doté d'un œil ouvert), les habitants veillent les uns sur les autres. En cas de comportement suspect (une voiture qui roule au ralenti, des gens qui tournent dans le quartier), ils en informent leur "référent".

Solidarité

Ce référent est un habitant volontaire, désigné pour être l'interlocuteur privilégié de la police. il dispose de contacts directs au commissariat (ou à la gendarmerie, ou à la police municipale). Il peut donner l'alerte très rapidement. Et il est informé lorsque des vols sont commis dans des quartiers proches ou des villes voisines.

Raymond Terroir est l'un des quatre référents du quartier Saint-Jean de l'Isle sur la Sorgue. Quand on lui parle de "surveillance", il rétorque "solidarité" :

Oui, on regarde chez le voisin, mais pas dans sa salle de bains ! On s'assure que tout aille bien, que le portillon du jardin n'a pas été franchi. Il est temps de redevenir citoyen (Raymond Terroir)

Marie-Josèphe Mazel, la Directrice départementale de la sécurité publique, est du même avis. Et elle va même plus loin : pour elle, pas besoin d'avoir une convention ou un système de "voisins vigilants", pour être attentif aux autres :

Si vous voyez quelque chose de suspect dans la rue, un type qui raye des voitures, un véhicule louche, faites le 17. Vous ne dérangez jamais la police (Marie-Josèphe Mazel)

Les maires sont eux aussi très intéressés par ce système de "participation citoyenne". C'est un véritable outil pour lutter efficacement contre l'insécurité et les cambriolages, estiment-ils. Le maire de Vedène, Joël Guin, cherche à les développer sur sa commune :

Couplée à des patrouilles de la police municipale et à une vidéosurveillance efficace, la participation citoyenne peut vraiment faire reculer l'insécurité. L'an passé, nous avons atteint zéro cambriolage dans un quartier "citoyen" (Joël Guin)

Le nombre de quartiers engagés dans la participation citoyenne ne cesse d'augmenter, en Vaucluse.