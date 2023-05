De Pornic à Biarritz, elles parcourent 600 km à vélo pour sensibiliser sur l'endométriose

À leur arrivée devant le Casino de Biarritz, Aliénor et Julie ont vu une mer agitée. Trempées par la pluie, fatiguées d'un périple de deux semaines, ces femmes de 26 ans ont pourtant le sourire. Les deux amies viennent de terminer leur "Vélodysée", qui les a menées de Pornic à Biarritz.

"Envélométriose"

Cette idée de longer l'Atlantique pour faire de la sensibilisation, Aliénor et Julie l'avaient en tête depuis déjà quelques années, mais pour parler d'écologie. Quand l'endométriose a été détectée chez la première, leur but a changé, pas leur détermination. "On avait quand même envie de faire ce projet" retrace Aliénor. "Sauf qu'au lieu de parler d'écologie, on s'est dit qu'on allait faire de la sensibilisation sur l'endométriose". Les deux jeunes femmes ont créée une association, " Envélométriose" .

Maître-mot : l'adaptabilité

Mais en raison de lésions dues à la maladie, Aliénor ne peut pas monter sur un vélo classique. Qu'importe, mêlant débrouillardise et sens de la communication (plusieurs partenariats ont été noués avec des marques), le duo met la main sur un vélo spécial : deux tricycles reliés l'un à l'autre, ce qui forme un tandem permettant de rouler avec les jambes à l'horizontale. L'adaptabilité dans le sport est un des leitmotivs de leur projet.

Sur leur trajet, les deux amies ont fait plusieurs haltes : Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, Arcachon, Biscarosse, Hossegor, Bayonne... L'occasion d'aller à la rencontre de collégiens et lycéens sur une maladie encore mal connue. "Nous, les femmes atteintes d'endométriose , nous n'avons pas de cicatrices visibles, pas de fauteuil roulant..." souligne Aliénor, qui veut mettre en avant le côté "invisible" de l'endométriose.

"Cette pathologie touche une femme sur 10. Donc quand on rencontre des gens, on a souvent des connaissances qui sont atteintes. Cela délie un peu les langues, et ça donne de belles rencontres" ajoute Julie.